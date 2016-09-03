В Чечне пропал политолог, критиковавший Рамзана Кадырова и политику Кремля
1 сентября около 16 часов Мартагову позвонили из Грозного сотрудники министерства и сказали, что с ним хотели пообщаться немецкие журналисты. В Грозный он отправился на специально присланной за ним машине
В Чечне пропал известный в республике политолог, который неоднократно критиковал политику Кремля и главу региона Рамзана Кадарова. По словам родственников Руслана Мартагова, 1 сентября он побывал в Грозном по приглашению чиновников Министерства по нацполитике, а затем перестал выходить на связь.
Родственники сообщили порталу «Кавказский узел», что Мартагов пропал по дороге из Грозного домой в село Знаменское Надтеречного района.
Брат политолога Арби сообщил, что 1 сентября около 16 часов Мартагову позвонили из Грозного сотрудники министерства и сказали, что с ним хотели пообщаться немецкие журналисты. В Грозный он отправился на специально присланной за ним машине. При этом никто из соседей автомобиля не видел.
В 19 часов Руслан Мартагов сообщил брату по телефону, что возвращается домой и проезжает Старопромысловский район Грозного. После этого связь с ним пропала.
Заместитель министра информации Саид-Селим Абдулмуслимов рассказал, что после совещания Мартагов пообщался с руководителем ведомства Джамбулатом Умаровым, а затем тот лично вызвал для него такси, сообщает «Новая газета».
Родные политолога собираются заявить в полицию Грозного и Москвы о его пропаже. Они уже обратились за помощью к руководству чеченского УФСБ.
Руслан Мартагов за все годы правления Рамзана Кадырова Мартагов критиковал его политику. Политолог также критиковал политику Кремля и поддержку Рамзана Кадырова, а также «стройки века» в Чечне на фоне всеобщей бедности населения.