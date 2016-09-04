Уральского видеоблогера арестовали после ловли покемонов в храме
Руслан Соколовский снял и выложил в интернет видеоролик о том, как он играл в популярную игру Pokemon Go в Храме-на-Крови. Ролик вызвал широкий общественный резонанс, после чего блогер был задержан
Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал видеоблогера Руслана Соколовского, которогно задержали после ловли покемонов в храме. Блогера подозревают в совершении преступлений по статье «Оскорбление чувств верующих и разжигание вражды».
Руслан Соколовский снял и выложил в интернет видеоролик о том, как он играл в популярную игру Pokemon Go в Храме-на-Крови. Ролик вызвал широкий общественный резонанс, после чего блогер был задержан.
Адвокат Соколовского Станислав Ильченко заявил журналистам, что считает арест избыточной мерой пресечения, которую следствие будет использовать для давления на его подзащитного.
Сам Соколовский объяснял, что ловлей покемонов в храме хотел доказать абсурдность опасений по поводу того, что за это могут посадить в тюрьму. «Я увидел по ТВ репортаж о том, что за ловлю покемонов в храме могут посадить на три года. Мне это показалось лютейшим бредом, каким-то мракобесием, потому что для того, чтобы тебя посадили, нужно реально что-то натворить, а не пройти просто со смартфоном по какому-то месту», - заявил блогер, который теперь оказался под арестом.
Между тем, оппозиционер политик Алексей Навальный и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман призвали руководство Русской православной церкви вступиться за видеблогера.
Политики просят патриарха Всея Руси Кирилла поручиться за Соколовского и добиваться его освобождения.
«Парень, конечно, провоцировал, но нельзя арестовывать человека за идиотизм, невоспитанность и желание оттопыриться», - отметил мэр Екатеринбурга.
«Сегодняшний арест, помимо того, что является чудовищным преступлением против правосудия, очевидно превратится в процесс похлеще Pussy Riot, будет иметь огромнейшее медийное освещение и нанесёт большой вред православной церкви», - заявил в свою очередь Алексей Навальный.