В Москве и Подмосковье объявлен предпоследний уровень опасности
Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в понедельник, 5 сентября, может выпасть до 16 миллиметров осадков. Это является четвертью сентябрьской нормы. По словам синоптиков, вероятность осадков составляет 85%
В Москве и Московской области в связи с надвигающимися ливнями объявлен предпоследний (оранжевый) уровень опасности.
Оранжевый уровень опасности означает, что имеется вероятность стихийных бедствий, роста травматизма среди населения и нанесения ущерба.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в понедельник, 5 сентября, может выпасть до 16 миллиметров осадков. Это является четвертью сентябрьской нормы.
По словам синоптиков, вероятность осадков составляет 85%.
Оранжевый уровень опасности также объявлен в Смоленской области.
Что касается «бабьего лета», то его приход стоит ждать не раньше второй декады сентября. Пока же температура будет составлять от 14 до 18 градусов, сообщает директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.