Россиян будут штрафовать за отказ участвовать в переписи населения
Российских граждан, а также лиц без гражданства находящихся в РФ, могут обязать участвовать в переписи населения. За отказ отвечать на вопросы россиян будут штрафовать. С такой инициативой выступили чиновники из Росстата
Российских граждан, а также лиц без гражданства находящихся в РФ, могут обязать участвовать в переписи населения. За отказ отвечать на вопросы россиян будут штрафовать. С такой инициативой выступили чиновники из Росстата.
Росстат подготовил поправки к закону «О всероссийской переписи населения», согласно которым перепись станет обязательной и персонифицированной. Отвечать на вопросы анкеты можно будет через интернет, а за отказ участвовать в переписки граждан будут штрафовать на 100-300 рублей.
Росстат предлагает отказаться от анонимности переписи и обязать ее участников сообщать свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные и СНИЛС (номер лицевого счета в системе пенсионного страхования). Остальные вопросы анкеты остаются прежними, сообщает «КоммерсантЪ».
Ужесточить правила проведения переписи было решено после того, как в 2010 году в переписи отказались участвовать более 1 млн человек. Еще 2,6 млн избегали контакта с переписчиками, 3,5 млн человек отказались сообщить о своем образовании, 4 млн - утаили источники средств к существованию, 4,6 млн - скрыли вид своей экономической деятельности.
Между тем, правозащитники критически отнеслись к поправкам, подготовленным Росстатом. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Верховский, например, отметил, что это уже «не перепись, а сбор персонифицированных данных».