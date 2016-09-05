Антимонопольщики уличили МВД в нарушениях при закупке «мигалок»
Эксперты ведомства отметили, что требования к закупаемым устройствам были прописаны таким образом, что им могла соответствовать продукция только одного поставщика
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предъявила претензии к конкурсу на закупку спецсигналов на автомобили. Данный тендер был объявлен Министерством внутренних дел РФ.
Эксперты ведомства отметили, что требования к закупаемым устройствам были прописаны таким образом, что им могла соответствовать продукция только одного поставщика.
В свою очередь наличие таких необоснованных условий создавало препятствия для принятия участия в аукционах другим производителям мигалок, успешно поставляющим свою продукцию для нужд иных министерств и ведомств.
В итоге, комиссия ФАС пришла к выводу, что при проведении в 2014–2015 годах аукционов на закупку автомобилей, оборудованных «сигнально-громкоговорящими установками», МВД нарушило нормы закона о защите конкуренции, сообщает РБК.