Меню
Общество
Хотят ли русские войны?
Общество
05 сентября 13:33

Антимонопольщики уличили МВД в нарушениях при закупке «мигалок»

Эксперты ведомства отметили, что требования к закупаемым устройствам были прописаны таким образом, что им могла соответствовать продукция только одного поставщика

Фото: rrnews.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предъявила претензии к конкурсу на закупку спецсигналов на автомобили. Данный тендер был объявлен Министерством внутренних дел РФ.

Эксперты ведомства отметили, что требования к закупаемым устройствам были прописаны таким образом, что им могла соответствовать продукция только одного поставщика.

В свою очередь наличие таких необоснованных условий создавало препятствия для принятия участия в аукционах другим производителям мигалок, успешно поставляющим свою продукцию для нужд иных министерств и ведомств.

В итоге, комиссия ФАС пришла к выводу, что при проведении в 2014–2015 годах аукционов на закупку автомобилей, оборудованных «сигнально-громкоговорящими установками», МВД нарушило нормы закона о защите конкуренции, сообщает РБК.

Читайте также
На сайте госзакупок появился заказ на «поставку заключенных» в Крым
Госкомпаниям запретят закупки у фирм родственников своих сотрудников
Минобороны потратит 396 млн рублей на «чудо-браслеты» для военнослужащих
Сейчас на главной
Горячие новости
«Грузовики с деньгами» Игоря Шувалова
Поводом для обращения борцов с коррупцией в правоохранительные органы послужило интервью основателя Службы безопасности президента Александра Коржакова. Он рассказал о коррупции в администрации президента и правительстве изданию «Медиазона»
губернаторы
Ни слова, ни дела
До выхода на финальную предвыборную прямую осталось чуть меньше недели. Губернаторы-«паровозы» активно машут лопатами, швыряя уголь в свои партийные топки. Ну, или в те, куда скажут. Глава Орловщины Вадим Потомский команды исполняет исправно, иногда даже чересчур.
РФПЛ
Халк вывел в плюс
Российская футбольная премьер-лига второе лето подряд осталась в плюсе. Это один из главных итогов очередной трансферной кампании. К другим ее итогам следует отнести рекордный трансфер Халка, за счет которого собственно и был достигнут общий положительный баланс ...
Авторская колонка
Осенние выборы: как голосовал бы Пушкин?
На дворе сентябрь, скоро выборы. И в мою напичканную стихами голову невольно пришел вопрос: а как бы, интересно, голосовал сам Александр Сергеевич, воспевший как никто эту осеннюю пору еще до всяких выборов?
Ларин Александр
Горячие новости
Сотрудники ФСБ пришли с обысками в офис компании «Ренова»
Сотрудники правоохранительных органов в понедельник, 5 сентября, проводят обыски в офисе компании «Ренова» Виктора Вексельберга на Малой Ордынке. С чем связаны обыски в офисе компании Виктора Вексельберга, не сообщается
Горячие новости
Не перепись, а сбор данных
Российских граждан, а также лиц без гражданства находящихся в РФ, могут обязать участвовать в переписи населения. За отказ отвечать на вопросы россиян будут штрафовать. С такой инициативой выступили чиновники из Росстата
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
В Москве и Подмосковье объявлен предпоследний уровень опасности
Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в понедельник, 5 сентября, может выпасть до 16 миллиметров осадков. Это является четвертью сентябрьской нормы. По словам синоптиков, вероятность осадков составляет 85%
Горячие новости
Уральского видеоблогера арестовали после ловли покемонов в храме
Руслан Соколовский снял и выложил в интернет видеоролик о том, как он играл в популярную игру Pokemon Go в Храме-на-Крови. Ролик вызвал широкий общественный резонанс, после чего блогер был задержан
Горячие новости
В Чечне пропал политолог, критиковавший Рамзана Кадырова и политику Кремля
1 сентября около 16 часов Мартагову позвонили из Грозного сотрудники министерства и сказали, что с ним хотели пообщаться немецкие журналисты. В Грозный он отправился на специально присланной за ним машине
Дело было в батарее
Компания Samsung Electronics объявила об отзыве из продажи нового смартфона Galaxy Note 7 из-за выявленного дефекта аккумуляторов, которые могут воспламеняться или взрываться при зарядке.
Горячие новости
В ДТП на Кутузовском проспекте погиб водитель из гаража Управделами президента
При столкновении двух автомобилей на Кутузовском проспекте погиб один человек и еще один получил травмы ...
Авторская колонка
…Пуще прежнего старуха бранится
Вот и лето прошло, и программы, уходившие на каникулы, постепенно занимают прежнее место, и ведущие, отдохнувшие и загорелые, вновь заступают на вахту, и… пуще прежнего старуха бранится.
Петровская Ирина
Горячие новости
В России нашлась «вечная дорога»
По дороге передвигаются, в том числе и лесовозы, но выглядят эти девять километров трассы «как в Германии». Местные жители прозвали дорогу «вечной» в связи с тем, что она еще ни разу не ремонтировалась
Горячие новости
Белгородцы считают себя православными, но одобряют свободные сексуальные связи
Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области предоставила результаты исследования, которое показало, что жители региона называют себя православными, но в церковь ходят лишь иногда ...
Горячие новости
Угнать за 120 секунд
В Санкт-Петербурге злоумышленники похитили из автосалона четыре автомобиля марки BMW. Инцидент произошел в дилерском центре BMW на улице Савушкина в четверг, 1 сентября. Общая сумма ущерба составила порядка 20 млн рублей
губернаторы
Прокатили
Губернаторы регионов Уральского федерального округа отказались от участия в Межрегиональной агропромышленной выставке «Экопродукты Урала-2016». Она состоится в субботу, 3 сентября, в Кургане. Главный гость — уральский полпред Игорь Холманских.
Горячие новости
Верховный суд признал незаконной ликвидацию движения «Стоп Хам»
Верховный суд России отменил решение Мосгорсуда о ликвидации общественного движения «Стоп Хам». Таким образом, ВС удовлетворил жалобу представителей движения, которое борется с нарушителями правил парковки
Горячие новости
Илью Яшина задержали во время раздачи избирателям доклада о «Единой России»
Встречу с избирателями проводил кандидат в депутаты от ПАРНАСа в Бабушкинском одномандатном округе Николая Ляскин. На мероприятии Илья Яшин раздавал свой доклад о членах «Единой России» под названием «Партия «Криминальная Россия»»