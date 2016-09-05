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05 сентября 16:13

В Приморье зафиксированы случаи продажи гуманитарной помощи пострадавшим от тайфуна

Данная проблема была озвучена в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием губернатора Владимира Миклушевского

Фото: primorsky.ru

В Приморском крае, пострадавшем от тайфуна Лайонрок, зафиксированы случаи продажи гуманитарной помощи, собранной для местного населения. Данная проблема была озвучена в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием губернатора Владимира Миклушевского.

Г-н Миклушевский также рассказал о выявленных случаях спекуляции продуктами в зоне стихийного бедствия. По его словам, некоторые продавцы в несколько раз подняли цены на продовольственные товары в затопленных районах.

Губернатор поручил своему заместителю Александру Ролику срочно обратиться к прокурору края Сергею Бессчасному, чтобы пресечь попытки отдельных граждан спекулировать на трагедии.

Кроме того, все сообщения о росте цен на продукты питания в пострадавших районах должен проверять краевой департамент лицензирования и торговли, а в случае подтверждения таких фактов - принимать соответствующие меры.

«Приморью не нужен бизнес, который наживается на беде. Такие случаи не должны остаться без внимания правоохранительных органов», - заявил губернатор, слова которого приводит Newsru.com.

Согласно последним данным, в результате тайфуна Lionrock подтопленными оказались территории 16 районов Приморского края. Размыто 42 участка дорог в 12 районах общей протяженностью 76 километров, повреждено 62 автомобильных моста в пяти муниципалитетах, отрезаны от внешнего мира 14 населенных пунктов в девяти районах края, с 23 населенными пунктами отсутствует связь, в 35 населенных пунктах отключено энергоснабжение.

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