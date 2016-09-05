Большая перемена
1 сентября проводил младшего сына в школу. Впечатления от проводов странные. Во-первых, родителей не пустили к детям. Торжественную линейку папашки и мамашки наблюдали из-за забора. Почему? Последствия слияния школ – 1700 учащихся на крохотном пятачке школьного двора. Какие тут родители… Во-вторых, навеяла грусть усушенная донельзя церемония. Помимо дежурного обращения от очередного космонавта и напоминания о том, что среди нас присутствует участник битвы за Москву, руководство выступило с официальным сообщением на тему экологии. С цифрами, тезисами. Очень напоминало начало отчетного доклада генерального секретаря... ну и так далее. Дети откровенно скучали, ораторов не слушали, все больше общались друг с другом. Поэтому замечательный пассаж «жители Москвы и все прогрессивное человечество», от которого пахнуло уже моим школьным детством, пропустили мимо ушей. Педагоги детей не жучили – видимо, сами собирались с духом перед новым учебным годом. Как сказала мне одна из учительниц, «работать стало невыносимо». Куча новых ненужных формальностей и отчетов… За ту же зарплату, как сказал бы Высоцкий.
Кстати, о доходах. Профсоюз «Учитель» направил открытее письмо министру образования Ольге Васильевой. В котором рассказал о мизерных (на самом деле) зарплатах педагогов, о том, что рост зарплат учителей за последние пять лет произошел в основном за счет увеличения их нагрузки. Многие педагоги ведут по 36 уроков в неделю, что негативно сказывается на качестве обучения. К тому же педагогов постоянно привлекают к неоплачиваемой общественной работе. Хороший повод вновь поговорить о проблеме. И об отношении нынешней российской власти к ней.
Завтра исполнится месяц с тех пор, как председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев родил очередной перл. Про преподавателей и их доходы. И все бы ничего, «совет» премьера можно было бы и не заметить (мало ли что там пригрезилось, особенно в августовскую жару), если бы а) это было сказано частным лицом на кухне, и б) речь шла о какой-то мелочи, а не о положении людей, от которых - да, это не риторика! - зависит будущее страны. Признаюсь, более циничных и непристойных высказываний от чиновника в отношении учительства мы давно не слышали.
На слова Медведева люди отреагировали адекватно. Комментарии в Сети, петиция на Сhange.org говорят о том, что здравый смысл, мораль и понимание у народа еще есть. В отличие от Правительства. Отдельные попытки доказать, что все не так и во всем виноваты клятые журналюги, неверно понявшие денно-нощно радеющего о стране премьера, на фоне волны народного возмущения выглядели жалко. Черного кобеля, как известно, не отмыть добела.
Нет, конечно, Дмитрий Анатольевич не грубил и обсценной лексикой не пользовался. Он просто сам не понял, что сказал. И, главное, не просчитал последствий, к которым может привести реализация его совета.
Учительская зарплата сегодня разная. Есть 30 тысяч, есть 100. Зависит от многих факторов – город, региона, директора школы, предмета, который ведет учитель, стажа, нагрузки и т.п. Зарплата преподавателя вуза сильно ниже. И уж точно их не сравнить с тем, сколько денег получают люди, работающие в здании на Краснопресненской набережной, 2. К примеру, з/п специалиста (не начальника!) отдела по работе с обращениями граждан в правительстве до недавнего времени составляла по факту 150 000 рублей. На руки. Плюс соцпакет…
«Альтернатива Медведева» звучала просто: либо ты работаешь преподавателем за нищенскую зарплату. Либо идешь в бизнес. Или куда-то еще. Государство не намерено кормить учителей (речь не о частных школах), являющихся, по определению, работниками госучреждения – наверное, так надо понимать эти слова. Что ж, вполне укладывается в госполитику последних 25 лет, когда государство усиленно сбрасывает с себя социальные функции. Правда, в итоге у населения может возникнуть вопрос, а зачем нам такое государство? Может, как-то и без него обойдемся, если уж нас отпустили в свободное плаванье?
Д.А.Медведев не замечает, что предложение «подзаработать» после основной работы не очень приемлемо. Наверное, он не знает, что учитель/преподаватель к уроку, семинару, лекции каждый раз готовится. Именно так: каждый раз. Если ты, конечно, нормальный учитель и тебе не все равно на профессию и учеников. Почитать, обдумать, написать план урока, составить вопросы, подготовить материалы. А если еще и тетради проверить... работа над ошибками… Есть чем заняться дома после уроков. Или все это бросить и садиться «репетировать»? Бывают, конечно, и другие варианты, но уж больно это специфично, хотя деньги приходят приличные и быстро.
Наверное, Д.А.Медведев не в курсе, что попытки заставить зарабатывать школу, в т.ч. высшую, за последние 25 лет были уже не раз. В начале 90-х у вузов была возможность «хозрасчета и самофинансирования». Но если, например, физфак моего родного МГПИ находил какие-то заказы и выполнял работы, то скажите мне, как могут самофинансироваться преподаватели, занимающиеся, скажем, структурной лингвистикой? Латинским языком? Этнографией? Энтомологией? Археологией? Продавать находки с раскопок и коллекции бабочек? Красть иконы во время этнографической практики в глухих уголках Вологодчины «с целью последующей реализации»? Проще говоря, далеко не все смогли бы по объективным обстоятельствам, связанным со спецификой профессии, особенностями законодательной базы (для тех же археологов) заняться «самообеспечением». В итоге все закончилось пшиком даже на физфаке.
Попытки сделать из общеобразовательной школы заведение, оказывающее услуги, повлекли за собой массу негативных последствий. Авторы «инновации» забыли, что школа это не магазин, где баш на баш, не только обучение. Это и воспитание (об этом еще Песталоцци с Ушинским говорили). Что в итоге? Авторитет учителя сразу рухнул. Он перестал быть Учителем. Он стал обычным поставщиком услуги. Которого можно послать, на которого можно наорать (в т.ч. и матом), мнением которого можно в принципе пренебречь, и т.д., и т.п. Позиция Учителя как наставника и просветителя, советчика приказала долго жить. И речь тут не о самолюбии педагога – просто были созданы условия для деградации профессии.
Второй удар нанесло введение платных услуг в школах. Мол, так учителя могут законно подработать. Да, могут. Но тут пришла другая беда. Возникает соблазн не готовиться к основному уроку, а просто халтурить на нем. Зачем? Чтобы ученики, не получив положенного, пришли к тебе уже на дополнительные занятия, за плату. Деградация продолжается…
Что еще плохого в предложении Д.А.Медведева? Он сам когда-нибудь пробовал работать в 4-6 местах, чтобы заработать на себя и семью? Но время в сутках ограничено да и референтов у учителя никаких нет. А когда ты не успеваешь готовиться к урокам, ты начинаешь халтурить. А халтурить учитель/преподаватель не может. Не имеет права. Но его, как мы видим, заставляют. Вот и приходится выбирать: или ты работаешь учителем (и врачом), или не работаешь. По-другому нельзя.
И выстраивается печального вида цепочка: из учителя делают поставщика услуг, постоянно подталкиваемого к халтуре. Потому что оплачивать его труд достойно государство не собирается. Качество учебы падает. А что такое качество учебы – это и уровень преподавания предмета учителем, и степень его усвоения учеником. На выходе получаем то, что имеем сейчас. Вчерашние школьники идут с уже низким уровнем знания в ВУЗы и колледжи. А дальше… они же, но «нулёвые», приходят потом на работу. Или становятся преподавателями… вузов. Итог ясен?
Я это все к чему? Если Д.А.Медведев серьезно думает так, как он сказал, то какая может быть «новая индустриализация», о которой шумели лет 5 назад? Какие от таких учителей/преподавателей придут специалисты, которые должны соответствовать новым профстандартам?
Ну и потом, есть еще один момент, совершенно шкурный. Называется выборы. Понятно, что Медведев никуда не выбирается. Но ТАК сказать учителям, которые, бедняги, из раза в раз, как бюджетники и рабы на галерах, обеспечивают «Единой России» результат? Или он искренне верит, что и это проглотят? Уже не говоря о том, что вообще-то глава правительства это тоже гражданин РФ, который просто временно занял некий пост. И которому общество (ну я это теоретически), через выбранного президента и выбранных депутатов ГД, поручает выполнять некий функционал. И этому обществу ТАК говорить - не умно, как минимум. Про порядочность молчим.
Вспомнились слова одного известного человека. Кажется, в тему. «У нас в России [учителя] необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожжённого кирпича!». Это Чехов, Антон Павлович. В отличие от нынешнего главы российского правительства он понимал возможные последствия. Впрочем, Чехова Дмитрий Анатольевич, видимо, не читал.