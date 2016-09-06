«Левада-центр» признали «иностранным агентом» после публикации данных о снижении рейтинга ЕР
Соответствующее решение было принято ведомством после внеплановой документальной проверки социологического центра. Проверка проводилась по просьбе прокремлевского движения «Антимайдан»
Минюст признал «Аналитический Центр Юрия Левады» «иностранным агентом». Соответствующее решение было принято ведомством после внеплановой документальной проверки социологического центра.
Проверка проводилась по просьбе прокремлевского движения «Антимайдан», представители которого заявили, что «Левада-центр» с 2012 года получил из США более 120 тысяч долларов для выполнения работы «в интересах Пентагона».
Директор центра Лев Гудков в ответ обвинил движение «Антимайдан» в клевете. По словам Гудкова, его организация получила деньги из США на проект по изучению жилищных условий, заказчиком которого был Висконсинский университет.
Напомним, что согласно закону об НКО, действующие в России организации должны перерегистрироваться в качестве «иностранных агентов» и делать соответствующую отметку на всех своих материалах, если эти организации финансируются из-за рубежа.
Оппозиционер Алексей Навальный в свою очередь связал включение «Левада-центра» в список «иностранных агентов» с результатами последнего соцопроса, который проводился накануне выборов в Госдуму. Так, опрос «Левада-центра» показал падение рейтинга «Единой России» (31% от опрошенных и 50% от тех, кто идет на выборы и определился).
«Теперь, после решения Минюста под самые выборы (чистое совпадение!) есть все основания, чтобы не публиковать результаты опросы Левады или запрещать публиковать эти опросы или публиковать их, но с добавкой «по информации социологического центра, признанного иностранным агентом». Честные выборы, да», - прокомментировал ситуацию Навальный.