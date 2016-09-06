Меню
Общество
Мисс Мира сделала Владимиру Путину предложение
Общество
06 сентября 00:02

«Левада-центр» признали «иностранным агентом» после публикации данных о снижении рейтинга ЕР

Соответствующее решение было принято ведомством после внеплановой документальной проверки социологического центра. Проверка проводилась по просьбе прокремлевского движения «Антимайдан»

Фото: siapress.ru

Минюст признал «Аналитический Центр Юрия Левады» «иностранным агентом». Соответствующее решение было принято ведомством после внеплановой документальной проверки социологического центра.

Проверка проводилась по просьбе прокремлевского движения «Антимайдан», представители которого заявили, что «Левада-центр» с 2012 года получил из США более 120 тысяч долларов для выполнения работы «в интересах Пентагона».

Директор центра Лев Гудков в ответ обвинил движение «Антимайдан» в клевете. По словам Гудкова, его организация получила деньги из США на проект по изучению жилищных условий, заказчиком которого был Висконсинский университет.

Напомним, что согласно закону об НКО, действующие в России организации должны перерегистрироваться в качестве «иностранных агентов» и делать соответствующую отметку на всех своих материалах, если эти организации финансируются из-за рубежа.

Оппозиционер Алексей Навальный в свою очередь связал включение «Левада-центра» в список «иностранных агентов» с результатами последнего соцопроса, который проводился накануне выборов в Госдуму. Так, опрос «Левада-центра» показал падение рейтинга «Единой России» (31% от опрошенных и 50% от тех, кто идет на выборы и определился).

«Теперь, после решения Минюста под самые выборы (чистое совпадение!) есть все основания, чтобы не публиковать результаты опросы Левады или запрещать публиковать эти опросы или публиковать их, но с добавкой «по информации социологического центра, признанного иностранным агентом». Честные выборы, да», - прокомментировал ситуацию Навальный.

Читайте также
Московский суд по иску Минюста ликцидировал ассоциацию «Голос»
«Антимайдан» потребовал признать «Левада-центр» иностранным агентом
Президентские гранты в 2016 году получили церковь, байкеры и казаки
Сейчас на главной
сельское хозяйство
Конопля в законе
Веками одной из главных аграрных культур в России была конопля. Но сейчас связанная с ней отрасль в упадке, а само это растение демонизировано. Почему так вышло и как возродить коноплеводство, способное обогатить Россию в этом материале.
Авторская колонка
Большая перемена
1 сентября проводил младшего сына в школу. Впечатления от проводов странные. Во-первых, родителей не пустили к детям. Торжественную линейку папашки и мамашки наблюдали из-за забора. Почему? Последствия слияния школ – 1700 учащихся на крохотном пятачке школьного двора ...
Тимофеев Михаил
Горячие новости
Глава «Вымпелкома» может стать фигурантом дела о даче взяток
Речь идет о том времени, когда Слободин работал в структурах холдинга «Ренова». В Следственном комитете сообщили, что в настоящее время устанавливается местонахождение топ-менеджера
Горячие новости
В Приморье зафиксированы случаи продажи гуманитарной помощи пострадавшим от тайфуна
Данная проблема была озвучена в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием губернатора Владимира Миклушевского
Горячие новости
«Грузовики с деньгами» Игоря Шувалова
Поводом для обращения борцов с коррупцией в правоохранительные органы послужило интервью основателя Службы безопасности президента Александра Коржакова. Он рассказал о коррупции в администрации президента и правительстве изданию «Медиазона»
губернаторы
Ни слова, ни дела
До выхода на финальную предвыборную прямую осталось чуть меньше недели. Губернаторы-«паровозы» активно машут лопатами, швыряя уголь в свои партийные топки. Ну, или в те, куда скажут. Глава Орловщины Вадим Потомский команды исполняет исправно, иногда даже чересчур.
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Антимонопольщики уличили МВД в нарушениях при закупке «мигалок»
Эксперты ведомства отметили, что требования к закупаемым устройствам были прописаны таким образом, что им могла соответствовать продукция только одного поставщика
РФПЛ
Халк вывел в плюс
Российская футбольная премьер-лига второе лето подряд осталась в плюсе. Это один из главных итогов очередной трансферной кампании. К другим ее итогам следует отнести рекордный трансфер Халка, за счет которого собственно и был достигнут общий положительный баланс ...
Авторская колонка
Осенние выборы: как голосовал бы Пушкин?
На дворе сентябрь, скоро выборы. И в мою напичканную стихами голову невольно пришел вопрос: а как бы, интересно, голосовал сам Александр Сергеевич, воспевший как никто эту осеннюю пору еще до всяких выборов?
Ларин Александр
Горячие новости
Сотрудники ФСБ пришли с обысками в офис компании «Ренова»
Сотрудники правоохранительных органов в понедельник, 5 сентября, проводят обыски в офисе компании «Ренова» Виктора Вексельберга на Малой Ордынке. С чем связаны обыски в офисе компании Виктора Вексельберга, не сообщается
Горячие новости
Не перепись, а сбор данных
Российских граждан, а также лиц без гражданства находящихся в РФ, могут обязать участвовать в переписи населения. За отказ отвечать на вопросы россиян будут штрафовать. С такой инициативой выступили чиновники из Росстата
Горячие новости
В Москве и Подмосковье объявлен предпоследний уровень опасности
Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в понедельник, 5 сентября, может выпасть до 16 миллиметров осадков. Это является четвертью сентябрьской нормы. По словам синоптиков, вероятность осадков составляет 85%
Горячие новости
Уральского видеоблогера арестовали после ловли покемонов в храме
Руслан Соколовский снял и выложил в интернет видеоролик о том, как он играл в популярную игру Pokemon Go в Храме-на-Крови. Ролик вызвал широкий общественный резонанс, после чего блогер был задержан
Горячие новости
В Чечне пропал политолог, критиковавший Рамзана Кадырова и политику Кремля
1 сентября около 16 часов Мартагову позвонили из Грозного сотрудники министерства и сказали, что с ним хотели пообщаться немецкие журналисты. В Грозный он отправился на специально присланной за ним машине
Дело было в батарее
Компания Samsung Electronics объявила об отзыве из продажи нового смартфона Galaxy Note 7 из-за выявленного дефекта аккумуляторов, которые могут воспламеняться или взрываться при зарядке.
Горячие новости
В ДТП на Кутузовском проспекте погиб водитель из гаража Управделами президента
При столкновении двух автомобилей на Кутузовском проспекте погиб один человек и еще один получил травмы ...
Авторская колонка
…Пуще прежнего старуха бранится
Вот и лето прошло, и программы, уходившие на каникулы, постепенно занимают прежнее место, и ведущие, отдохнувшие и загорелые, вновь заступают на вахту, и… пуще прежнего старуха бранится.
Петровская Ирина
Горячие новости
В России нашлась «вечная дорога»
По дороге передвигаются, в том числе и лесовозы, но выглядят эти девять километров трассы «как в Германии». Местные жители прозвали дорогу «вечной» в связи с тем, что она еще ни разу не ремонтировалась