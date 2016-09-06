МАДИ запускает автоматизированную систему выявления нарушителей правил парковки
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) объявила о запуске системы автоматической фиксации нарушений правил парковки. Ранее сотрудники инспекции сами отсматривали видеозаписи с городских камер и выписывали штрафы
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) объявила о запуске системы автоматической фиксации нарушений правил парковки. Ранее сотрудники инспекции сами отсматривали видеозаписи с городских камер и выписывали штрафы.
Теперь данный процесс будет автоматизирован. В МАДИ отметили, что анализировать полученные данные будет специальная программа, а сотрудники ситуационного центра смогут быстрее реагировать на скопления нарушений, в том числе создающие помехи для движения по улицам города.
«Получив информацию о проблемных участках, дежурный сразу отправит туда инспекторов для пресечения нарушений», - рассказали в МАДИ.
В будущем программа сможет самостоятельно отправлять на место происшествия ближайший экипаж МАДИ.
В сообществе «Синие ведерки», комментируя планы МАДИ, предупредили автомобилистов о «новых чудесах фотофиксации» нарушений парковки еще и от городской службы.
«Ведерки» имеют ввиду участившиеся случаи выписывания штрафов московским автомобилистам за нарушения ПДД, которые они не совершали.