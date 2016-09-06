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06 сентября 16:02
Воронцов Юрий

Руководитель фотослужбы издания "Газета.Ru"

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Это сладкое слово – «каршеринг»!

Так как машина осталась у работы, первый раз решил воспользоваться новомодной услугой под названием «Делимобиль.Московский Каршеринг». Настроение у меня было хорошее, светило тёплое сентябрьское солнце, на плечах был тяжелый рюкзак с ноутом, фотиком и объективами, а в руках термокружка со свежесваренным кофе. В общем, ничего не предвещало беды.

Свободную машину нашёл в трёх минутах ходьбы от дома. Осмотрел снаружи и внутри, повреждений не увидел. Правда, мыли её последний раз, видимо, ещё летом.

Мне нужно было доехать из Жулебино до метро Рязанский Проспект. На удивление, дорога заняла всего 7 минут (примерно 5 км) и, если бы у метро была парковка, то вся дорога бы мне обошлась в 50 рублей (почти как на маршрутке). Причём ехал я с кондиционером, слушал музыку, никто не просил меня передать деньги водителю, а потом вернуть сдачу, а телефон, неумолимо отсчитывая минуты аренды черно-оранжевого Hyundai Solaris, заряжался через проводки, торчащие из центральной панели.

Но, как я уже говорил, парковка в округе метро запрещена, и я ринулся в ближайшие дворы в поисках свободного места. Проехав 3 дома, единственной дыркой, что я нашел, было место для автомобилистов с ограниченными возможностями (но такие места я не занимаю, даже когда рубли с моей карточки уплывают ежеминутно).

И вот, в конце третьего дома (а, как вы понимаете, с каждым метром я все удалялся от метро) я нахожу свободное место! Быстренько паркуюсь и жму "завершить аренду", на что Приложение отвечает мне "идёт проверка состояния автомобиля" и через несколько выдает: "выключите двигатель, фары и закройте двери". Аренда продолжается дальше. Двери и так закрыты, я же внутри, поэтому выключаю двигатель и фары и жму "завершить" опять. Ура! Получилось! В итоге сумма аренды составила около 100 руб. Ну, думаю, конечно не 50, но тоже норм. Но вот время прошло уже всего не так мало: 3 минуты до машины + 7 минут до метро + 7 минут в поисках парковки = 17 минут. В принципе за это время я бы уже дошёл до метро Жулебино и спустился бы вниз. Ну ладно, думаю я, зато новый экспириенс.

Хватаю рюкзак, дергаю ручку водительской двери, но она не открывается! И тут я понимаю, что завершил аренду внутри машины, и, видимо она думает, что арендатор свалил, а внутри никого быть не должно. Пипец, думаю, приехали. И тут вспоминаю, как Erik Khachatryan недавно писал, что застрял в Делимобиле на заправке и ждал битый час, пока его разблокируют. Точнее не он сам, а его вещи, пока он ходил заплатить за бензин.

Но я-то не рюкзак, мне нужен, как минимум воздух, и часа, возможно, у меня не будет... С этими мыслями, попутно вспоминая недавнее видео, где буйная полуголая девушка выбила голыми ногами лобовое стекло полицейской машины, в которую её заперли стражи порядка, пока ждали подкрепление, я тянусь к ручки двери пассажира и, о чудо, у меня получается выбраться!

Но, что делать? Машина-то остаётся не закрыта!

Захожу в приложение в пункт "аренда", но там пусто, типа машину-то я уже закрыл и ушел. Тогда нахожу на карте этот автомобиль, но прога пишет, что он уже арендован и забронировать его нельзя. То есть через свой телефон я никак не могу его закрыть...

Сразу вспоминаю посты Петра Шкуматова про то, на какие деньги можно попасть в случае ДТП на Делимобиле, и понимаю, что так бросать Solaris нельзя. Украдут его ещё - и все...

Звоню в службу поддержки, жду на линии в ожидании ответа оператора (напоминаю, что на все это я трачу время, которое как раз хотел сэкономить, долетев на машине до метро). Через пару минут, мне отвечают, я объясняю ситуацию, называю номер машины и её удаленно закрывают! Ура! Бегу до метро (ещё + минут 7).

Итог: добирался я до метро Рязанский Проспект примерно 25 минут. Примерно столько же времени у меня бы вышло, если бы я сразу пошёл пешком до метро. И да, я потратил 100 руб, зато какой экспириенс!

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