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07 сентября 00:23

«Левада-центр» попал в список инагентов из-за высказываний о «мафиозности» российской власти

По данным Минюста, центр готовил и распространял мнения о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также формировал общественно-политические взгляды и убеждения, путем проведения социальных исследований

Поводом для включения аналитического центра Юрия Левады («Левада-центр») в список «иностранных агентов» стали высказывания директора организации о «мафиозной власти» в России, критика руководства страны по поводу присоединения Крыма и другие антиправительственные высказывания. Отягчающим обстоятельством стало цитирование материалов «Левада-центра» в СМИ, в том числе и зарубежных.

В акте проверки социологического центра говорится, что «Левада-центр», будучи финансируемым иностранными организациями, участвует в политической деятельности в России в интересах своих спонсоров.

По данным Минюста, центр готовил и распространял мнения о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также формировал общественно-политические взгляды и убеждения, путем проведения социальных исследований, опросов общественного мнения и обнародования их результатов, сообщает РБК.

Минюст в акте проверки привел высказывание директора центра Льва Гудкова о том, что действующая власть в России является «мафиозной и коррумпированной».

«Также директором организации Л. Гудковым выражается мнение о наличии авторитарности в системе действующей власти», - говорится в отчете.

Кроме того, по поводу присоединения Крыма Гудков заявил, что «через какое-то время, когда угар и действие пропаганды ослабнут, люди почувствуют, во-первых, неприятные последствия аннексии Крыма, а с другой стороны, начнут задумываться о том, почему Россия оказалась в политической изоляции, почему экономическое положение в стране начало резко ухудшаться».

Между тем, в самом «Левада-центре» заявили, что после включения из в список «иностранных агентов» работа организации фактически была приостановлена. Гудков признал, что дальнейшая деятельность «Левады» с ярлыком иностранный агент «практически невозможна».

«Левада-центр» намерен обжаловать в суде включение в реестр иностранных агентов.

Включение «Левада-центра» в список «иностранных агентов» осудили и в Еврособзе. Глава службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД) Федерика Могерини отметила, что такое решение в отношении «ведущей неправительственной организации России» накануне выборов в Госдуму РФ вызывает беспокойство.

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