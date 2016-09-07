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07 сентября 11:59

В ГИБДД объяснили ошибочные штрафы автомобилистам нехваткой кадров

В Госавтоинспекции не хватает сотрудников для обработки фотоматериалов с дорожных камер, что приводит к ошибкам. Сами камеры сейчас также проходят проверку. На период проверки в Москве была приостановлена работа более 100 комплексов фитовидеофиксации

В ГИБДД объяснили случаи выписывания ошибочных штрафов водителям за нарушения ПДД, которые широко освещались в СМИ, нехваткой кадров. Сами камеры сейчас также проходят проверку. На период проверки в Москве была приостановлена работа более 100 комплексов фитовидеофиксации нарушений ПДД модели «Стрелка плюс».

Напомним, ранее сообщалось, что один из московских водителей получил штраф за пересечение сплошной линии разметки тенью от его автомобиля. Другого водителя оштрафовали за блик фар автомобиля, попавших на обочину, а еще один пожаловался на штраф за нарушение ПДД, которое допустил ехавший впереди автомобиль с иностранными номерами.

В связи с широким общественным резонансом тема неправильных штрафов обсуждалась на заседании Общественного совета при МВД РФ. Начальник УГИБДД по Москве Виктор Коваленко призвал не драматизировать ситуацию, отметив, что доля таких штрафов невелика.

В тоже время Коваленко дал понять, что для качественной обработки штрафных постановлений (в том числе для отбраковки некорректных снимков) ведомству не хватает кадров. Сейчас этим занимаются 32 сотрудника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД, их количество было сокращено в два раза в ходе последней кадровой чистки, сообщает «КоммерсантЪ».

Координатор движения «Синие ведерки», член общественного совета при ГУ МВД по Москве Петр Шкуматов согласенс тем, что основная проблема кроется именно в нехватке людей для обработки постановлений. По его подсчетам, на одного инспектора ЦАФАП приходится около 1,5 тыс. постановлений в сутки.

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