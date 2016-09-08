В Воронеже молодые родители назвали своего сына Сталиным
Впрочем, мальчик Сталин не единственный в Воронеже ребенок с необычным именем. По данным издания, с начала 2016 года в городе родились Леонардо, Князь, Граф, Адам, Пересвет, Лукас, Ярополк, Юнус, Цезарь-Антуа, Мадонна, Афина
В Воронеже появился на свет мальчик по имени Сталин. Именно такое имя выбрали для малыша его родители.
О выданном свидетельстве о рождении на имя Сталин сообщает местный портал «МОЁ Online». Почему молодые родители из Воронежа решили назвать сына именно в честь советского вождя Иосифа Сталина, не сообщается.
Впрочем, мальчик Сталин не единственный в Воронеже ребенок с необычным именем. По данным издания, с начала 2016 года в городе родились Леонардо, Князь, Граф, Адам, Пересвет, Лукас, Ярополк, Юнус, Цезарь-Антуа, Мадонна, Афина, Хрусталина, Гертруда, Аурелия, Луиза, Жасмин и Асенеф.
Стоит отметить, что в России молодые родители также стали называть своих детей в честь тех или иных знаковых событий в стране. Например, в прошлом году в Екатеринбурге был зарегистрирован мальчик по имени Крым Александрович. Ребенка назвали в честь присоединения Крыма к России. А в Москве после начала антитеррористической операции против организации «Исламское государство» (запрещена в России) появилась девочка по имени Сирия.