Меню
Общество
Вся правда о крупнейшей авиакатастрофе в истории России
Общество
09 сентября 10:10

Кремль определился с кандидатурой нового уполномоченного по правам ребенка

Кремль определился с кандидатурой нового уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. Ранее в Кремле подтвердили, что действующий омбудсмен Павел Астахов уйдет в отставку после отпуска

Кремль определился с кандидатурой нового уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. Ранее в Кремле подтвердили, что действующий омбудсмен Павел Астахов уйдет в отставку после отпуска.

Наиболее вероятным кандидатом на должность детского омбудсмена является глава исполкома пензенского отделения Общероссийского народного фронта и оператор президентских грантов Анна Кузнецова.

Павел Астахов должен официально уйти в отставку 9 сентября, хотя такое решение было принято еще в июне.

Все это время в Администрации президента искали замену Астахову. Помимо Анны Кузнецовой рассматривалась также кандидатура президента благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская, сообщает РБК.

Анна Кузнецова является членом ОНФ. В мае она выиграла праймериз «Единой России» в Пензенской области и попала в предвыборный список партии на думских выборах. На съезде «Единой России» 27 июня Кузнецова сидела по правую руку от президента Владимира Путина. По левую руку был лидер партии премьер Дмитрий Медведев.

Напомним, решение об отставке Павла Астахова было принято после его скандального визита к детям, выжившим во время шторма на Сямозере в Карелии. Астахов с улыбкой на лице спросил у девочки, на глазах которой гибли ее товарищи, «Ну что, как поплавали?».

После этого в интернете появилась петиция с требованием уволить детского омбудсмена.

Читайте также
Стали известны имена претендентов на должность детского омбудсмена
Детский омбудсмен Павел Астахов вернулся из отпуска и вышел на работу
Отставка Павла Астахова: омбудсмены протестуют, Макфол ликует
Сейчас на главной
нефть
Нефтедобытчики готовятся к росту цен на «черное золото»
Столкнувшись с падением нефтяных цен и резким снижением прибыли мировая нефтяная отрасль ощутила инвестиционный голод. Количество открытых нефтяных месторождений в 2015 году упало до минимума за последние 70 лет
Горячие новости
«Семерка» обрушила цены на старые «айфоны»
Презентация нового смартфона iPhone 7 американской компании Apple обрушила цены на «айфоны» предыдущих поколений. В российских интернет-магазинах цены на смартфоны упали в среднем на 10 тысяч рублей
америка
Российская диаспора в США получила спецзадание
Представители российской диаспоры в США отчитались в Общественной палате РФ о том, как они занимаются продвижением русского языка, истории и культуры "в условиях санкционной войны". Организации соотечественников считают себя частью российской стратегии "мягкой силы".
Горячие новости
В Воронеже молодые родители назвали своего сына Сталиным
Впрочем, мальчик Сталин не единственный в Воронеже ребенок с необычным именем. По данным издания, с начала 2016 года в городе родились Леонардо, Князь, Граф, Адам, Пересвет, Лукас, Ярополк, Юнус, Цезарь-Антуа, Мадонна, Афина
средний класс
Кризис среднего класса
Количество бедных в стране продолжает расти: в первом квартале 2016 года, по данным Росстата, 22,7 млн человек в стране имели доход ниже прожиточного минимума (против 14,4 млн человек в конце 2015 года). О реальной бедности мы говорим часто. Меньше обсуждается вопрос о том, как кризис ударил по представителям российского среднего класса ...
Горячие новости
Экс-глава Коми дал показания на топ-менеджеров «Реновы»
Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, арестованный по обвинению в организации преступного сообщества, заключил сделку со следствием, в рамках которой дал показания против топ-менеджеров группы «Ренова»
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Компания Apple официально представила iPhone седьмого поколения
iPhone 7 лишился стандартного разъема для наушников, которые теперь подсоединяются через порт Lightning. В комплекте с iPhone будет продаваться переходник для «старых» наушников
Авторская колонка
Как спасти Россию
Впервые в истории Паралимпийские игры проходят без России. При этом ни одного юридически установленного факта употребления допинга членами российской паралимпийской сборной выявлено не было. Решение Международного паралимпийского комитета исключить наших спортсменов вполне можно считать прецедентом правого беспредела.
Добрынин Константин
Горячие новости
В Челябинской области избирателей приглашают проголосовать на неделю раньше
Челябинские коммунисты пожаловались главе Центризбиркома Элле Памфиловой на сотрудников участковых избиркомов, которые пытаются ввести в заблуждение избирателей о дате выборов
коррупция
Обыск по Векселю
Понедельник прошел под знаком обысков в компаниях Виктора Вексельберга «Ренова» и «Т Плюс». Формально, как сообщили в Следственном комитете, действия проходили в рамках уголовного дела о коррупции среди бывшего руководства Республики Коми: речь идет о взятках на сумму более 800 млн рублей ...
Горячие новости
В московских отделениях Сбербанка приостановлено проведение операций
В ряде отделений Сбербанка в Москве в среду, 7 сентября, временно приостановлено проведение операций по вкладам через операционистов. Об этом журналистам сообщили клиенты банка
Горячие новости
В ГИБДД объяснили ошибочные штрафы автомобилистам нехваткой кадров
В Госавтоинспекции не хватает сотрудников для обработки фотоматериалов с дорожных камер, что приводит к ошибкам. Сами камеры сейчас также проходят проверку. На период проверки в Москве была приостановлена работа более 100 комплексов фитовидеофиксации
Горячие новости
«Денег нет. Держимся»
В Улан-Удэ Двое пикетчиков на расстоянии около трех метров друг от друга встречали главу правительства с плакатами, на которых было написано «Денег нет. Держимся. Настроение плохое» и «Ушел из школы в бизнес. Прогорел. Спасибо»
благоустройство
Почему затапливает Москву
Фотографии иномарок, затопленных водой до крыши, или видео людей, плывущих брассом по улицам, этим летом заполняли соцсети чуть ли не после каждого сильного ливня в Москве.
Горячие новости
«Левада-центр» подвела критика власти
По данным Минюста, центр готовил и распространял мнения о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также формировал общественно-политические взгляды и убеждения, путем проведения социальных исследований
Горячие новости
«Альянс Зеленых» обвинил Собянина и Воробьева в халатности и коррупции
Партия «Альянс Зеленых» разместила при подъезде к столице биллборды, посвященные мусорной теме. Это уже не первый шаг со стороны экологов, пытающихся привлечь избирателя своей критикой бездействия властей Подмосковья ...
президент России
Загадочные фотографии президента Путина
На официальном сайте администрации президента ежедневно размещается информация о работе Путина. Классическим примером служат встречи с губернаторами и руководителями государственных корпораций. Но только невозможно узнать, когда на самом деле состоялась встреча ...
Авторская колонка
Это сладкое слово – «каршеринг»!
Так как машина осталась у работы, первый раз решил воспользоваться новомодной услугой под названием Делимобиль. Московский Каршеринг. Настроение у меня было хорошее, светило тёплое сентябрьское солнце, на плечах был тяжелый рюкзак с ноутом, фотиком и объективами, а в руках термокружка со свежесваренным кофе. В общем, ничего не предвещало беды ...
Воронцов Юрий