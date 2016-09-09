Кремль определился с кандидатурой нового уполномоченного по правам ребенка
Кремль определился с кандидатурой нового уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. Ранее в Кремле подтвердили, что действующий омбудсмен Павел Астахов уйдет в отставку после отпуска
Кремль определился с кандидатурой нового уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. Ранее в Кремле подтвердили, что действующий омбудсмен Павел Астахов уйдет в отставку после отпуска.
Наиболее вероятным кандидатом на должность детского омбудсмена является глава исполкома пензенского отделения Общероссийского народного фронта и оператор президентских грантов Анна Кузнецова.
Павел Астахов должен официально уйти в отставку 9 сентября, хотя такое решение было принято еще в июне.
Все это время в Администрации президента искали замену Астахову. Помимо Анны Кузнецовой рассматривалась также кандидатура президента благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская, сообщает РБК.
Анна Кузнецова является членом ОНФ. В мае она выиграла праймериз «Единой России» в Пензенской области и попала в предвыборный список партии на думских выборах. На съезде «Единой России» 27 июня Кузнецова сидела по правую руку от президента Владимира Путина. По левую руку был лидер партии премьер Дмитрий Медведев.
Напомним, решение об отставке Павла Астахова было принято после его скандального визита к детям, выжившим во время шторма на Сямозере в Карелии. Астахов с улыбкой на лице спросил у девочки, на глазах которой гибли ее товарищи, «Ну что, как поплавали?».
После этого в интернете появилась петиция с требованием уволить детского омбудсмена.