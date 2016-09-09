В России средняя продолжительность жизни увеличилась до 72 лет
Согласно данным Росстата, в 2016 году положительные демографические тенденции прошлого года закрепились. Продолжительность жизни россиян за первое полугодие 2016 года, увеличилась до 72,06 года ...
В России средняя продолжительность жизни увеличилась до 72 лет. Такие данные предоставило Министерство здравоохранения.
Согласно данным Росстата, в 2016 году положительные демографические тенденции прошлого года закрепились. Продолжительность жизни россиян за первое полугодие 2016 года, увеличилась до 72,06 года, что на 0,67 года больше по сравнению с показателем 2015 года (71,39 лет).
Специалисты зафиксировали снижение смертности от туберкулеза на 18,6%, от болезней органов дыхания - на 12,5%, от внешних причин - на 7,1%, сообщает «Интерфакс».
По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия по средней продолжительности жизни находится в конце первой сотни стран мира. В развитых государствах продолжительность жизни превышает 80 лет.