Больной скорее мертв
Система здравоохранения Белгородской области не выходит из кризиса. В больницах не хватает лекарств и аппаратуры, зарплаты медработников вот-вот упадут, а выезжать на срочные вызовы «скорая» уже не может
Среди потока ежедневных глянцевых реляций об очередных успехах правительства Белгородской области, щедро изливаемого через жестко контролируемые администрацией СМИ, как-то стыдливо замалчивается тема здравоохранения. Бравурные истории о строительстве новых ФАПов, открытии отделений поликлиник лишний раз заставляют внимательно присмотреться и недоверчиво задать вопрос: «А что у вас на самом-то деле происходит?». И правда, даже глава федерального Минздрава последний раз упоминала Белгородчину аж в июне 2014 года. Тогда область заняла первое место среди регионов ЦФО по удовлетворенности населения качеством и доступностью медпомощи. Правда, тогда об этом заявило меньше половины опрошенных. Сегодня показатель будет еще ниже.
Об этом нам стало понятно после беседы с известным белгородским блогером Сергеем Лежневым. Главный бич региональной власти – это положение в региональном здравоохранении, считает он. И судя по «Информации с мест», картина действительно не радостная. Главный message, который белгородская власть (и жизнь) посылает народу, звучит просто: денег нет.
В Белгородской области эксплуатируется 193 автомобиля в отделениях и станциях скорой помощи. 106 автомобилей СМП эксплуатируются свыше 5 лет, и требуют замены. В принципе, в любом регионе страны такая же ситуация с износом техники. «В некоторых из регионов износ автопарка достигает 60 процентов, а возраст машин превышает 20 лет, - говорит Лежнем. - Если учесть, по каким дорогам им приходится ездить, становится понятно, почему у сельских «скорых» год эксплуатации идёт за два. С ними давно надо прощаться...». Доходит до того, что врачи «скорой» иногда отправляют на вызов..пешком! Совсем недавно был один скандал, когда в посёлке Разумное Белгородского района фельдшера скорой помощи были вынуждены ходить пешком на вызовы. Согласитесь, для региона, губернатор которого каждодневно рапортует о новых высотах и успехах, это и возмутительно, и нетерпимо.
В соответствии с распоряжение Правительства России Белгородская область новые машины получит. «На нашу область выделят 15 автомобилей: 10 автомобилей СМП на базе «ГАЗ» и 5 на базе «УАЗ-453», рассказывает блогер. Автомобили действительно пришли. Но вот в чем штука – они приходят недооборудованными! То есть, чтобы они работали и выезжали на вызовы больных, на них нужно установить некое оборудование. На сумму от 500 000 до 1 000 000 рублей. Таков порядок, установленный приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 января 2016 года №33н «О внесении изменений в Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утверждённой приказом Минздрава РФ от 20 июня 2013 года №388н».
Согласитесь, 15 млн рублей (берем по максимуму) для суперуспешной (если верить губернатору Савченко) области – это вообще ни о чем. Но… для администрации, видимо, важнее истратить деньги на установку памятника царю Федору Иоанновичу, чем на действительно жизненно нужные для белгородцев вещи.
Кстати, в Белгороде, на улице Некрасова уже снесли бывший городской роддом. Наверное, в мэрии считают, что он не нужен. «Зачистили» медучреждение в считанные дни. Почему со сносом торопились тоже понятно – на этом месте вырастет новый ЖК.
Там же, в областном центре, власти закрывают Центр общей врачебной практики. Он обслуживал 13 000 человек. Для них его 9 лет назад, при старом мэре, и построили. И вот теперь выясняется, что там были какие-то нарушения и центр вообще не нужен! Вместо него будет врачебно-физкультурный диспансер…
Хочется спросить, а кто определил, что этот центр действительно белгородцам не нужен? Никто мнение жителей не спрашивал, более того, никто им ничего не объяснил, рассказывает Лежнев. Более того, по словам блогера, пока вокруг Центра кипели страсти – жители выходили на митинг в его защиту – власти неоднократно меняли свою позицию. Сначала они устами замначальника Управления организации медицинской помощи и развития здравоохранения областного депздрава Елены Щибрик заявили, что причина – в...жалобах жителей(?), ну и (куда ж без этого!) поручении президента страны, который поручил восстановить..в свете формирования здорового образа жизни..и т.д., и т.п. Потом чиновники сменили показания – и заговорила и тех самых загадочных нарушениях. Надо же было самоуправство как-то легализовать! Сами же белгородцы спрашивают, почему нельзя было не закрывать Центр а, например, переоборудовать то же здание роддома? Ответа от областной администрации они, понятное дело, никогда не услышат.
Другой интересный вопрос – зарплата медиков. Судя по официальным отчетам, в регионе, как и в стране, полный порядок. «По информации, полученной из Правительства Белгородской области, следует…что средняя заработная плата за 2015 год у врачей составила 40 617 рублей…у среднего медицинского персонала – 20 076 рублей…младшего медицинского персонала 12 913 рублей». Это цитата из ответа, направленного врачам Валуйской ЦРБ из Администрации Президента РФ. До этого сотрудники больницы писали Владимиру Путину, что зарплата медсестры 7 140 рублей, а «ночные» почти не оплачиваются. Но на Старой площади отчего уверены, что дело обстоит так, как рассказывают белгородские власти. Что ж, видимо, врачам Валуйской больницы есть смысл дойти до областной администрации и затребовать у подчиненных Савченко и Вероники Скворцовой ту зарплату, о которой говорится в ответе АП?
И еще несколько «сочных», хоть и страшных, примеров того, что на самом деле творится в белгородских поликлиниках и больницах. В областной(!) больнице святителя Иосафата в отделении микрохирургии глаза нет расходных материалов. Висящее на двери объявление призывает всех поступающих пациентов иметь с собой 3500 рублей.
Белгород, детская поликлиника №4. Талоны на кровь (на сентябрь) выдавали в конце августа. На месяц на один участок всего 4 талона! Мазки на флору не делают, в августе(!) закончилась квота, платный анализ стоит 850 руб.
Белгородский район. Местная больница объявляет тендер на закупку аппарата УЗИ для скрининга беременных. Получается, что УЗИ там не делали, что ли? Потому что не на чем?
Новооскольский район. Роддом закрыт, инфекционного отделения в больнице нет. Людей с инсультом и инфарктом «скорая» вынуждена везти в Старый Оскол. А это 78 километров! При этом автомобили СМП списаны еще в…2008 году…
Шебекино. Обычная для местных жителей ситуация. «Люди..что творится у нас в детской поликлинике? Мало того, что талонов к педиатру нету, так с 17 [августа] и на дом не вызовешь. Позвонила, а мне ответили: «У нас некому ехать». Обалдеть! Говорит:»Скорую вызывайте». Я спрашиваю: «А данные они в детскую передадут?» Ответ: «Не знаю, куда и что они передадут».
Мы понимаем, что семьи Евгения Савченко и всех его подчиненных подобных проблем не знают. Более того, губернатор неоднократно давал белгородцам понять, что бесплатная медицина – зло. Так, выступая с отчетом в марте этого года, он заявил: «Люди с большим удовольствием тратят деньги на алкоголь, табак, обжорство и прочие телесные удовольствия, а когда лечиться, то все хотят бесплатно!»
А закончил губернатор свое выступление так: «То, что человек должен нести административную, а, может, даже и материальную ответственность за своё здоровье, — в этом я абсолютно уверен». Что ж, жители Белгородской области уже платят своим здоровьем и жизнями за политику губернских властей. И безропотно будут платить дальше?