В Саратовской области в результате обрушения моста упал в реку товарный поезд
В Саратовской области произошло обрушение моста, когда по нему шел товарный состав. В результате обрушения моста, 8 вагонов из 16 упали в реку. Инцидент произошел около железнодорожной станции Жерновка
В Саратовской области произошло обрушение моста, когда по нему шел товарный состав. В результате обрушения моста, 8 вагонов из 16 упали в реку.
Инцидент произошел около железнодорожной станции Жерновка. Товарный поезд перевозил зерно.
В управлении МЧС России по Саратовской области сообщили, что в результате инцидента пострадавших нет. Задержек поездов также не зафиксировано.
В МЧС отметили, что железнодорожная ветка, на которой произошла авария, является грузовой. Угрозы экологической безопасности нет.