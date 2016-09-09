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09 сентября 19:14

В Саратовской области в результате обрушения моста упал в реку товарный поезд

В Саратовской области произошло обрушение моста, когда по нему шел товарный состав. В результате обрушения моста, 8 вагонов из 16 упали в реку. Инцидент произошел около железнодорожной станции Жерновка

В Саратовской области произошло обрушение моста, когда по нему шел товарный состав. В результате обрушения моста, 8 вагонов из 16 упали в реку.

Инцидент произошел около железнодорожной станции Жерновка. Товарный поезд перевозил зерно.

В управлении МЧС России по Саратовской области сообщили, что в результате инцидента пострадавших нет. Задержек поездов также не зафиксировано.

В МЧС отметили, что железнодорожная ветка, на которой произошла авария, является грузовой. Угрозы экологической безопасности нет.

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