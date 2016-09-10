Участники протестного автопробега на тракторах передали обращение Владимиру Путину
Краснодарские фермеры, которые из-за противодействия со стороны полиции были вынуждены прервать свой автопробег на тракторах до Москвы, подали обращение на имя президента Владимира Путина через его администрацию
Краснодарские фермеры, которые из-за противодействия со стороны полиции были вынуждены прервать свой автопробег на тракторах до Москвы, подали обращение на имя президента Владимира Путина через его администрацию. Ранее написать официальное обращение фермерам посоветовал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Участники протестного «тракторного марша» подали заявление на имя президента совместно с Объединением перевозчиков России. Фермеры жалуются на рейдерские захваты, коррупцию и массовые случаи обмана селян.
Обращение было зарегистрировано, и теперь участники акции ждут информации о том, у кого на рассмотрении окажется это заявление, рассказал РБК лидер акции Алексей Волченко.
Волченко рассказал, что у «фермеров есть документы о том, что судья передает жене главы администрации одного из районов землю на безвозмездной основе на 49 лет». Также фермеры жалуются на «проплаченные решения суда» по поводу земельных споров.
Напомним, автопробег на тракторах стартовал из станицы Казанской Кавказского района Краснодарского края 21 августа. В Ростовской области участники пробега столкнулись с пристальным вниманием к ним со стороны полицейских. Их останавливали через каждые 7-8 километров.
Фермеры рассказали, что ростовские стражи порядка угрожали «их всех посадить», поэтому они решили приостановить акцию протеста.