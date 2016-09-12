Экс-глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов попросил гражданство США
Бывший глава Калмыкии, а ныне руководитель Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов обратился к властям США с просьбой предоставить ему гражданство в этой стране ...
Бывший глава Калмыкии, а ныне руководитель Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов обратился к властям США с просьбой предоставить ему гражданство в этой стране.
Свою просьбу Илюмжинов объяснил тем, что дело о его включении в санкционный список США должно разбираться в местном суде. Правда в российском представительстве Международной федерации шахмат позднее заявили, что эта информация является передергиванием фактов.
«Я выразил готовность защищать свои права в американском суде, и если для этого будет необходимо американское гражданство, то я был бы готов попросить на личной встрече с Бараком Обамой об этом», - заявил г-н Илюмжинов, слова которого приводит ТАСС.
В свою очередь в Администрации президента США сообщили, что обращение Кирсана Илюмжинова в настоящее время рассматривается.
Напомним, в ноябре 2015 года Минфин США включил Кирсана Илюмжинова в санкционные списки, обвинив его в поддержке Башара Асада и правительства Сирии, а также помощи в покупке нефти у террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России) для нужд Дамаска.
В мае Илюмжинов подал в суд на Министерство финансов США, выразив несогласие с тем, что ему запретили подписывать договоры и соглашения на территории страны, а также владеть долей в американских компаниях выше 51 процента.