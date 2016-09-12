Празднование Дня города в Москве обошлось примерно в 500 млн рублей
Празднование Дня города в этом году обошлось московскому бюджету в 500 млн рублей. Деньги были потрачены на различные инсталляции на улицах города, салют, разгон облаков и прочие развлечения
Празднование Дня города в этом году обошлось московскому бюджету в 500 млн рублей. Деньги были потрачены на различные инсталляции на улицах города, салют, разгон облаков и прочие развлечения, сообщает журнал «Слон».
Самым дорогим объектом, который был возведен ко Дню города, считается композиция «Москва стенд поздравительный» на Лубянке. На него власти потратили 18 млн рублей.
Только в Центральном административном округе на флаги и декорации потратили 6,4 млн рублей. Всего же на объемные декоративные конструкции и флаги потратили почти 125 млн рублей.
Кроме того, праздник совпал с одним из сезонных фестивалей, которые теперь регулярно проводит московская мэрия. Тема нынешней осени - «Московское кино». На десятках площадок представлены декорации и атрибутика съемочного процесса. Всего было установлено 270 арт-объектов стоимостью 6 млн рублей. Например, на Охотном Ряду для желающих устроили съемки в постановке по мотивам картины «Стиляги».
Традиционный для Москвы разгон облаков, чтобы обеспечить хорошую погоду, обошелся в 90 млн рублей.
Вечером 10 сентября в небе над Москвой устроили салют, на который потратили еще 17 млн рублей.