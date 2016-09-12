Страсбургский суд признал время в пути до службы частью рабочего дня
В соответствии с вердиктом суда работодатели должны организовывать график подчиненных таким образом, чтобы их первый и последний выезды за день занимали как можно меньше времени, а пункты назначения находились ближе к дому
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение, согласно которому время, затраченное гражданином на путь до работы, должно считаться частью рабочего дня.
Правда данное решение относится только к работникам, не имеющим постоянного офиса, например, к выезжающим на дом сиделкам или коммивояжерам.
В соответствии с вердиктом суда работодатели должны организовывать график подчиненных таким образом, чтобы их первый и последний выезды за день занимали как можно меньше времени, а пункты назначения находились ближе к дому, сообщает «Интерфакс».
Страсбургский суд рассмотрел вопрос о рабочем времени на фоне продолжающегося в Испании разбирательства с участием компании Tyco, которая занимается установкой систем безопасности. Компания закрыла свои региональные офисы, а сотрудникам приходилось ездить по разным городам страны, чтобы выполнить свои обязанности.