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13 сентября 00:31

На стадионе «Зенит-Арена» провели молебен об окончании строительства

Власти Санкт-Петербурга пригласили священнослужителей на стадион «Зенит-Арена», чтобы освятить стройку. Молебен был проведен о благополучном завершении строительства объекта, который начали строить еще в 2007 году

Фото: i-r-p.ru

Власти Санкт-Петербурга пригласили священнослужителей на стадион «Зенит-Арена», чтобы освятить стройку. Молебен был проведен о благополучном завершении строительства объекта, который начали строить еще в 2007 году.

По данным «Радио Балтика», богослужение прошло 12 сентября во второй половине дня. В свою очередь руководитель сектора коммуникаций городской митрополии Наталья Радоманова заявила, что это было неофициальное мероприятие, кроме того, об «освящении недостроенного стадиона не может быть и речи».

Напомни, окончание строительства стадиона на Крестовском острове запланировано на декабрь 2016 года.

Строительные работы на Крестовском острове начались в 2007 году и с тех пор срок сдачи объекта неоднократно переносился, а его стоимость увеличивалась. В итоге стадион «Зенита-Арена» стал одним из самых дорогих долгостроев в стране.

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