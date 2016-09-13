На стадионе «Зенит-Арена» провели молебен об окончании строительства
Власти Санкт-Петербурга пригласили священнослужителей на стадион «Зенит-Арена», чтобы освятить стройку. Молебен был проведен о благополучном завершении строительства объекта, который начали строить еще в 2007 году
Власти Санкт-Петербурга пригласили священнослужителей на стадион «Зенит-Арена», чтобы освятить стройку. Молебен был проведен о благополучном завершении строительства объекта, который начали строить еще в 2007 году.
По данным «Радио Балтика», богослужение прошло 12 сентября во второй половине дня. В свою очередь руководитель сектора коммуникаций городской митрополии Наталья Радоманова заявила, что это было неофициальное мероприятие, кроме того, об «освящении недостроенного стадиона не может быть и речи».
Напомни, окончание строительства стадиона на Крестовском острове запланировано на декабрь 2016 года.
Строительные работы на Крестовском острове начались в 2007 году и с тех пор срок сдачи объекта неоднократно переносился, а его стоимость увеличивалась. В итоге стадион «Зенита-Арена» стал одним из самых дорогих долгостроев в стране.