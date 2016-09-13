Легковой автомобиль в России обесценивается все быстрее
Личный транспорт остается для среднего россиянина дорогим удовольствием
Потеря стоимости автомобиля, основная статья затрат российского автовладельца, ощутимо выросла за последний год, говорится в ежегодном исследовании PwC за 2016 г. Общая стоимость владения автомобилем в России остается сопоставимой с аналогичными расходами в развитых странах, но при этом существенно превышает средние доходы граждан, т. е. в России гражданину со средним доходом машина обходится существенно дороже, чем человеку со сходным социальным статусом за рубежом.
Потеря стоимости автомобиля по истечении трех лет в 2016 г. составила от 31% от общей стоимости владения для компактных автомобилей (класс B) до 47% для бизнес-класса (класс E) (см. график 1). За год она больше всего выросла для машин классов B и E и компактных кроссоверов – от 7 до 12%, подсчитали в PwC. Увеличение потери стоимости (определяется как разница между ценой нового автомобиля и аналогичного трехлетнего с пробегом) вызвано ростом цен на новые автомобили и, как следствие, увеличением курсовой разницы и валютных издержек у производителей.
Время не в нашу пользу
Потеря стоимости (амортизация) составляет почти половину стоимости владения автомобилем в развитых странах – например, в США для класса E и внедорожников – 49%, для среднего класса (D) – 47,5%, для гольф-класса (C) – 42%. Стоимость автомобиля в Германии падает стремительно в течение первого года покупки, затем постепенно замедляется, пишет немецкое издание Focus. В среднем новый автомобиль в первый год и 15 000 км пробега потеряет примерно 24%, потом ежегодно от 5 до 6%
При этом общая стоимость владения автомобилем в России снизилась за год для всех классов автомобилей. Это произошло из-за снижения ключевой процентной ставки с 17 до 11%, что привело к снижению средней ставки автокредита с 21,5% (в январе 2015 г.) до 16,1% (в январе 2016 г., при первоначальном взносе 50% от стоимости машины). Самая низкая процентная ставка действует для компактных автомобилей (класс B), попадающих под госпрограмму льготного кредитования, – 13,1%. Переплата по кредиту составляет 12–22% от общей стоимости автомобиля, подсчитали эксперты.
Также за год снизилась стоимость страховки каско – в среднем на 23% по всем классам, кроме дорогих внедорожников (свыше 3 млн руб.). На снижение стоимости владения повлияло значительное снижение среднего пробега автомобилей – на 24% – за счет введения в крупных городах платных парковок, развития каршеринга, улучшения доступности такси, использования общественного транспорта и велосипедов. В стоимости владения также учитываются расходы на топливо, плановое техобслуживание, налоги и сборы, зимнюю резину, мойку и парковку (только для Москвы) (см. график 2).
Для каких машин считали расходы
В исследовании PwC сопоставлялись расходы российских автовладельцев на начало 2016 г. В расчет брались затраты на покупку в кредит и эксплуатацию в течение первых трех лет новых легковых автомобилей в крупных городах. Отдельно учитывались автомобили восьми классов (по пяти самым популярным моделям в каждом классе, см. слайд-шоу) в базовой комплектации с бензиновым мотором и АКПП. Показатели сравнивались с аналогичными на начало 2015 г.
Более наглядным показателем стоимости владения являются средние затраты на километр пробега, которые в России варьируются от 11,9 руб. (для класса B) до 56,2 руб. (для полноразмерных внедорожников стоимостью свыше 3 млн руб.) (см. график 3). Аналогичный показатель для США находится в пределах 24,1 руб. ($0,37, по курсу на 30.08.2016 г.) для гольф-класса до 38,4 руб. ($0,59) для внедорожников. В Германии километр за рулем гольф-класса обходится в 34 руб. (0,44 евро), внедорожника уровня Ford Explorer и Volkswagen Touareg – в 57 руб (0,75 евро), следует из данных Adac.
«В абсолютных показателях стоимость владения на 1 км в России ниже Германии и США, однако стоит принимать во внимание скачок курса доллара и евро к рублю почти в 1,5–2 раза (при том что инфляция в России не успела догнать такое резкое увеличение), – говорит партнер, руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям автомобильной отрасли PwC в России Олег Малышев. – При старом курсе стоимость для России окажется выше либо сопоставимой с расходами на 1 км для США и Германии». В 2012 г. PwC рассчитывала, что стоимость владения автомобилем гольф-класса у нас выше, чем в США, на 40% и сходна с показателем Великобритании.
«Но если сопоставить затраты на содержание автомобиля с доходом на душу населения, получится, что для гражданина России стоимость владения автомобилем будет в несколько раз выше, чем для граждан США и Германии», – продолжает Малышев. Для россиянина стоимость владения автомобилем в показателях среднедушевого денежного дохода составляет около 135% (по четырем выбранным для сравнения классам), этот показатель для США составляет порядка 20%, для Германии – 48% (см. график 4). Это означает, что далеко не каждый житель России может позволить себе автомобиль, тогда когда в Западной Европе и США владение им большинству ненакладно.
Высокая стоимость владения автомобилем в России также объясняется более высокими ценами на них и дорогими страховками – в России страхование автомобиля может превысить в 2–3 раза стоимость страховки в развитых странах. Ставки по автокредитам в России также выше, 16% в среднем в России по сравнению с 3,2% и 2,95% в среднем в США и Германии, указывает Малышев.
В подготовке статьи участвовала Виктория Сункина