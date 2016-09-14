СМИ сообщили об уходе в отставку спикера Следственного комитета Владимира Маркина
Генерал-майор юстиции Владимир Маркин уходит в отставку с должности официального представителя Следственного комитета России (СКР). О причинах отставки Маркина информации нет
Генерал-майор юстиции Владимир Маркин уходит в отставку с должности официального представителя Следственного комитета России (СКР). Об отставке спикера СКР сообщает портал Life.
О причинах отставки Маркина информации нет.
При этом сам Владимир Маркин отказался комментировать слухи о своем уходе. «Никаких комментариев я пока не даю», - заявил представитель СКР «Интерфаксу».
Отметим, что 14 сентября Маркин должен был презентовать свою книгу «Самые громкие преступления XXI века в России» в магазине «Москва», однако мероприятие было решено отменить. Не исключено, что такое решение было принято в связи с претензиями ряда журналистов к данной книге.
В частности, журналистка «Новой газеты» Надежда Прусенкова и спецкорр «Коммерсанта» Илья Барабанов обвинили Маркина в использовании своих статей в книге Маркина без разрешения. В издательстве «Эксмо» принесли журналистам извинения за отсутствие ссылок.
Владимир Маркин возглавил Управление взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ в 2011 году. Помимо работы в СКР Маркин регулярно тренируется в московской любительской хоккейной команде, поет, снимается в кино и на телевидении.