«СтопХам» предложил ввести ответственность для мотоциклистов за езду между рядов
Лидер движения «СтопХам» Дмитрий Чугунов направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой внести изменения в правила дорожного движения, которые касаются в первую очередь мотоциклистов ...
Лидер движения «СтопХам» Дмитрий Чугунов направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой внести изменения в правила дорожного движения, которые касаются в первую очередь мотоциклистов. В частности, «СтопХам» предлагает ввести ответственность за езду между полосами.
Отметим, что в новой редакции ПДД, которая вступила в силу в сентябре, говорится об обязанности участников дорожного движения соблюдать боковой интервал. Эта норма в первую очередь касается мотоциклистов, привыкших ездить между рядами.
Чугунов предлагает ввести в п. 2.7 норму об «ответственности в виде штрафа для водителей мотоциклов за езду между полосами движения в случае, когда это не является перестроением».
Лидер «СтопХама» отмечает, что только с января по август 2016 года на российских дорогах погибло более 10,5 тыс. человек. При этом каждый двадцатый погиб в результате ДТП с участием мотоциклистов.
«Большинство таких аварий происходит по вине водителей мотоциклов, многие из которых ведут себя довольно агрессивно на дороге, совершают опасные и неоправданные маневры, в частности, ездят с превышением скорости между полосами движения в плотном транспортном потоке», - цитируют письмо Чугунова «Известия».
Эксперты в свою очередь назвали предложение «СтопХама» «выдавливанием мотоциклистов с дорог», так как езда между рядов является основным преимуществом мотоциклов перед автомобилями.