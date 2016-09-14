Москвича по суду лишили квартиры из-за перепланировки санузла без согласования
Жилец квартиры в доме №9 на улице Космонавта Волкова без согласования объединил туалет и ванную, при этом увеличив площадь санузла за счет коридора, кухни и жилой комнаты. О перепланировке Мосжилинспекция узнала от соседей мужчины
Житель Москвы остался без собственной квартиры из-за того, что решил самовольно сделать перепланировку.
Жилец квартиры в доме №9 на улице Космонавта Волкова без согласования объединил туалет и ванную, при этом увеличив площадь санузла за счет коридора, кухни и жилой комнаты.
О перепланировке Мосжилинспекция узнала от соседей мужчины. Нарушителю было выдано предписание привести квартиру в соответствие с технической документацией в течение шести месяцев, чего он не сделал.
Мосжилинспекция в итоге обратилась в Головинский райсуд «с иском о продаже с публичных торгов квартиры злостного нарушителя».
Суд удовлетворил иск инспекции. Решение суда вступило в силу и будет в ближайшее время передано в службу судебных приставов для принудительного исполнения.
Согласно статье 29 Жилищного кодекса РФ, если жилое помещение не приведено в должное состояние, суд принимает решение о продаже квартиры с публичных торгов с выплатой собственнику вырученных средств «за вычетом расходов на исполнение судебного решения».