Российским интернет-пользователям заблокировали доступ к сайтам PornHub.com и YouPorn.com
Роскомнадзор заблокировал доступ на территории России к двум крупнейшим англоязычным порносайтам PornHub.com и YouPorn.com. Ранее решение о блокировке указанных сайтов вынес суд
Роскомнадзор заблокировал доступ на территории России к двум крупнейшим англоязычным порносайтам PornHub.com и YouPorn.com. Ранее решение о блокировке указанных сайтов вынес суд.
Решение о блокировке сайта PornHub было принято Бутурлиновским районным судом в Воронежской области 24 мая. Суд принял такое решение в связи с тем, что портал нарушает запрет на распространение информации об обороте порнографических материалов или предметов на указанном сайте.
Доступ к ресурсу YouPorn был заблокирован после постановления Первореченского районного суда Владивостока. В своем решении суд ссылается на «факт размещения информации порнографического характера».
Российские провайдеры уже начали исполнять решение Роскомнадзора и блокировать доступ к указанным ресурсам.
Напомним, что в начале сентября 2015 года Роскомнадзор ограничил доступ к 11 порнографическим интернет-ресурсам, включая русскоязычную версию PornHub. Ресурсы были внесены в реестр запрещенных по решению Крыловского районного суда Краснодарского края.
Российское законодательство не запрещает просмотр порнографии, но запрещает «незаконное изготовление, распространение, рекламирование порнографических материалов и предметов».