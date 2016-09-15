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15 сентября 00:23

Глава СКР уйдет в отставку из-за скандала с арестом высокопоставленных сотрудников ведомства

Александр Бастрыкин покинет занимаемую должность после выборов в Госдуму, которые состоятся 18 сентября. Источники отметили, что вопрос об увольнении главы СКР был решен еще после скандала с арестом высокопоставленных сотрудников ведомства

Фото: КоммерсантЪ

Вслед за отставкой официального представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина появились слухи и об уходе главы этого ведомства Александра Бастрыкина.

По данным источников РБК, Бастрыкин покинет занимаемую должность после выборов в Госдуму, которые состоятся 18 сентября. Источники отметили, что вопрос об увольнении главы СКР был решен еще после скандала с арестом высокопоставленных сотрудников ведомства по подозрению в связях с криминальным миром.

Недовольство Бастрыкиным в Кремле «зрело в течение долго времени», а в вину главе СК ставят кризис ведомства и ставку на непрофессиональные кадры, сообщают источники.

В качестве возможного преемника Бастрыкина рассматривается кандидатура нынешнего зампредседателя СКР генерал-майора юстиции Игоря Краснова, который ранее вел громкое дело об убийстве адвоката Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.

Еще один кандидат на должность главы СКР - действующий губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Ему также прочат отставку с занимаемого поста сразу после выборов в Госдуму.

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