В Чите на свалке обнаружили документы с личными данными абонентов МТС
л фотографию найденных документов и поинтересовался, «правильно ли выкидывать на помойку не уничтоженную в шредере информацию о людях, копии их паспортов, номера телефонов, регистрацию» ...
В Чите на городской свалке обнаружены документы сотового оператора МТС, в которых содержатся личные данные абонентов. Бумаги с ксерокопиями паспортов, адресами и телефонными номерами обнаружил житель города. о находке мужчина сообщил на своей странице в Facebook.
Житель Читы опубликовал фотографию найденных документов и поинтересовался, «правильно ли выкидывать на помойку не уничтоженную в шредере информацию о людях, копии их паспортов, номера телефонов, регистрацию».
«Вот если вы пользователи МТС, как вам такая история?» - спросил мужчина.
В компании МТС заявили, что начали служебную проверку по факту обнаружения документов на свалке, сообщает ИА Flashs Siberia.
В свою очередь в прокуратуре Забайкальского края пояснили, что дело будет заведено только в случае обращения гражданина, чьи права были ущемлены.