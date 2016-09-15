Pornhub предложил Роскомнадзору премиум-доступ к порноресурсу за отказ от блокировки
Крупный порносайт Pornhub, который заблокирован Роскомнадзором для российских пользователей, предложил чиновникам «премиальный доступ к ресурсу» за отказ от блокировки в России ...
Крупный порносайт Pornhub, который заблокирован Роскомнадзором для российских пользователей, предложил надзорному ведомству сделку. Администрация сайта предложила чиновникам «премиальный доступ к ресурсу» за отказ от блокировки в России.
«Если мы дадим вам, ребята, премиум-аккаунт на Pornhub, снимите ли вы его блокировку в России?», – сообщается в Twitter сайта Pornhub.
Представители Роскомнадзора ответили на заманчивое предложение отказом. «Простите, но здесь вам не рынок, а мы демографией не торгуем», – говорится в ответе государственного ведомства.
Напомним, Роскомнадзор предписал российским провайдерам заблокировать доступ к Pornhub 14 сентября. Решение о блокировке доступа к ресурсу 24 мая вынес Бутурлиновский районный суд Воронежской области.
В решении суда говорится, что в России «предусмотрен запрет на распространение информации об обороте порнографических материалов или предметов на указанном сайте».
Помимо Pornhub в реестр запрещенных сайтов внесли также порноресурс Youporn.
Pornhub является крупнейшим в мире порносайтом с бесплатным контентом. По данным Alexa Internet, он входит в первую сотню самых посещаемых интернет-ресурсов.