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15 сентября 12:46

Pornhub предложил Роскомнадзору премиум-доступ к порноресурсу за отказ от блокировки

Крупный порносайт Pornhub, который заблокирован Роскомнадзором для российских пользователей, предложил чиновникам «премиальный доступ к ресурсу» за отказ от блокировки в России ...

Крупный порносайт Pornhub, который заблокирован Роскомнадзором для российских пользователей, предложил надзорному ведомству сделку. Администрация сайта предложила чиновникам «премиальный доступ к ресурсу» за отказ от блокировки в России.

«Если мы дадим вам, ребята, премиум-аккаунт на Pornhub, снимите ли вы его блокировку в России?», – сообщается в Twitter сайта Pornhub.

Представители Роскомнадзора ответили на заманчивое предложение отказом. «Простите, но здесь вам не рынок, а мы демографией не торгуем», – говорится в ответе государственного ведомства.

Напомним, Роскомнадзор предписал российским провайдерам заблокировать доступ к Pornhub 14 сентября. Решение о блокировке доступа к ресурсу 24 мая вынес Бутурлиновский районный суд Воронежской области.

В решении суда говорится, что в России «предусмотрен запрет на распространение информации об обороте порнографических материалов или предметов на указанном сайте».

Помимо Pornhub в реестр запрещенных сайтов внесли также порноресурс Youporn.

Pornhub является крупнейшим в мире порносайтом с бесплатным контентом. По данным Alexa Internet, он входит в первую сотню самых посещаемых интернет-ресурсов.

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