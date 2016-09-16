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штрафы
Иван Буранов
Коммерсантъ
16 сентября 02:16

Штрафы нашли дорогу к приставам

Нарушителям ПДД все меньше прощают долги

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и ГИБДД объявили о рекордном приросте взысканных принудительно штрафов за нарушение ПДД — более 6,6 млрд руб. за шесть месяцев, что на 2,3 млрд руб. больше, чем годом ранее. Для погашения долгов приставы активно используют временное лишение прав и списание денег с банковских карт. Одновременно в Минфине и ФССП работают над тем, чтобы исключить ситуации, когда добросовестные плательщики штрафов числятся должниками: в частности, будут введены санкции против банков, которые не передают данные об оплате в Федеральное казначейство.

Ситуация с должниками по штрафам за нарушение ПДД обсуждалась вчера на совместном совещании ФССП и ГИБДД. За шесть месяцев 2016 года окончено 8,3 млн исполнительных производств, возбужденных по постановлениям ГИБДД (с учетом поступивших еще в 2015 году), что на 54% больше, чем годом ранее. В бюджет взыскано 6,6 млрд руб., из них 2,7 млрд руб.— штрафы, назначенные судами за вождение в пьяном виде (30 тыс. руб.) и не оплаченные добровольно.

Глава ФССП Артур Парфенчиков напомнил, что с 2015 года приставы вправе приостановить действие водительских прав при задолженности по штрафам (более 10 тыс. руб.) или по алиментам (независимо от суммы). За полгода такой мере воздействия подверглись 35,6 тыс. должников, 3 тыс. из них были объявлены в розыск. 5 тыс. водителей попытались снова сесть за руль, суд назначил им обязательные работы. Еще один активно применяемый способ взыскания долгов — списание денег с банковских счетов должников: за семь месяцев таким образом было исполнено 16,3 млн производств (не только по линии ГИБДД).

В этом году, пояснил господин Парфенчиков, ФССП и ГИБДД сумели наладить электронное взаимодействие: прежде документы отправлялись по почте, это могло занимать несколько дней, не исключались и случаи потери. Напомним, ГИБДД передает ФССП постановления на исполнение по истечении срока, отведенного на добровольную оплату штрафа (70 дней). В результате в 2016 году на 74,2% выросло число постановлений, поступивших приставам, а всего по материалам из ГИБДД за шесть месяцев было возбуждено 14,6 млн производств.

Однако проблема взаимодействия Госавтоинспекции с кредитными организациями, пояснил глава ГИБДД Виктор Нилов, сохраняется. При оплате штрафа информация о платеже поступает сначала в информационную систему ГИС ГМП Федерального казначейства, а оттуда — в базу данных ГИБДД. Напомним, с ней ранее были связаны многочисленные проблемы: так, в мае 2013 года десятки тысяч законопослушных граждан оказались де-юре неплательщиками штрафов, хотя на самом деле деньги перевели, о чем рассказывал "Ъ". "Ситуация заметно улучшилась, но проблема еще существует,— пояснил "Ъ" господин Нилов.— Количество обращений граждан по этим вопросам, к сожалению, пока сохраняется, и нам зачастую приходится персонально разбираться с каждым случаем индивидуально". Ранее начальник УГИБДД по Москве Виктор Коваленко говорил, что 40% жалоб граждан в Госавтоинспекцию связаны с тем, что водители не могут найти подтверждения факта оплаты в базе данных на сайтах www.gibdd.ru и в других системах. По словам господина Парфенчикова, в 2016 году ведомство отменило 350 тыс. исполнительных производств по материалам из ГИБДД (около 2%), поскольку выяснялось, что штрафы уже оплачены. "Принято решение проанализировать ситуацию по регионам, выяснить, касается ли она конкретных банковских учреждений или системы обмена информацией",— заявил господин Нилов.

"95% российских кредитных организаций (623 из 656) на сегодняшний день взаимодействуют с ГИС ГМП, и в 99,5% случаев платежи находят начисления, таким образом, задолженность оперативно гасится",— пояснила начальник управления развития бюджетных платежей Федерального казначейства Оксана Рудь. Более того, с июня 2016 года в ГИС ГМП запущен сервис, позволивший серьезно сократить срок между фактической оплатой штрафа со скидкой и полным его погашением в базе данных. "Раньше люди могли не видеть подтверждения погашения по нескольку дней, нервничали, сейчас на это уходит несколько минут",— заверила госпожа Рудь.

При этом, по ее словам, запланированы еще ряд мер по дальнейшему улучшению информационного взаимодействия. К примеру, сегодня банк должен передать в ГИС ГМП информацию о платеже клиента "незамедлительно", но понятие это не раскрыто, в результате часть банков делает это в течение нескольких дней. В подготовленных Минфином поправках к действующему законодательству уточнено: не позднее дня оплаты. Ожидаются также поправки к КоАП, вводящие ответственность для кредитных учреждений и администраторов платежей (например, ГИБДД) в том случае, если данные не переданы в информсистему. Кроме того, готовится законопроект об идентификаторах, который обяжет Госавтоинспекцию (и других администраторов платежей) указывать в направляемом в ФССП постановлении не только Ф.И.О. должника, но и идентификатор (например, номер водительского удостоверения). Это, по словам Оксаны Рудь, позволит исключить ошибки с однофамильцами.

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