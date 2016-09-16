Хаммер для буратины
Я считаю эту дискуссию странной и бесполезной. Да, опять какие-то чуваки на крутой тачке хулиганили, и дурь свою сделали достоянием общественности. И, мол, что же нам делать с этим прискорбным явлением? То, понимаешь, на «гелендвагенах» гоняют по Москве, то в МГУ на «хаммерах» въезжают, то еще чего-нибудь. Надо положить этому конец! И даже способы предлагают – разумеется, диаметрально противоположные. Например, строго наказывать шалопаев и демонстрировать их последующие мучения. Как они сортиры моют, мешки таскают, дворы метут круглые сутки. Или наоборот – не привлекать внимания, не делать рекламу, не плодить последователей и подражателей.
Ну, а цель-то какая у всего этого будет? Чтобы никто больше так не делал? Да ерунда это. Делали, делают и будут делать. Понятие «золотой молодежи» появилось не у нас, и не сегодня. Там, где есть шальные деньги, обязательно будут молодые люди и девушки, которым все досталось даром, у которых в башке опилки, зато в туловище играет гормон. Победить это явление невозможно, как невозможно победить человеческую глупость. Либо надо всех раскулачить и чтобы никто не мог иметь больше тысячи рублей в кармане и автомобиля, круче «жигулей». Но и тогда все непременно повторится. Потому что уровнем великой крутизны станут именно «жигули», а уровнем невероятного богатства – тысяча рублей. Просто хулиганство станет малобюджетным.
При советской власти, кстати, нечто подобное тоже было. И «Жигули», и тысяча рублей, и шампанское – только не французское, а «Советское», и не в дорогом клубе Монте-Карло, как у нынешних футболистов, а в кафе на Тверской. Но смысл тот же. Все это не означает, что пускай себе катаются и чудят мальчики и девочки. Наоборот! Проблема же не в безобразиях, как таковых, а в безнаказанности. Безнаказанность бесит в совокупности с богатством. Раз они чьи-то дети или просто богатые буратины, то им все можно? А надо всего лишь наказывать любого, кто что-то нарушает, в соответствии с тяжестью содеянного. На «хаммере», на уазике, богатый, бедный – без разницы. И всё. Чтобы количество наказаний было рано количеству преступлений. И никакой проблемы тогда не будет.
Источник - Эхо Москвы