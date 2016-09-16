Здесь будет город-ад
Правительство Москвы активно уничтожает зеленые насаждения в городе, отдавая места под коммерческие проекты и лишая горожан нормальных условий существования
Накануне дня города московские СМИ внезапно наполнились рассказами о том, как мэрия во главе с Сергеем Собяниным заботится об озеленении столицы. Назывались громкие цифры, анонсировались космические планы. В октябре-ноябре 2016 года в Москве планируют высадить более 110 тысяч деревьев и кустарников, гласил портал госзакупок. И потратят на это 199 млн рублей. И все это – «плюсом» к посадкам весенним, когда якобы посадили более 200 000 деревьев и кустарников! Позволю себе усомниться в этих цифрах, тем более что количество посаженных и панируемых к посадке деревьев в сообщениях пресс-службы мэрии и выступлениях чиновников и депутатов МГД все время «играет». То 850 штук, то 1,4 миллиона(!?). То 30 тысяч кустов, то 200 тысяч. Понятно, что на бумаге эти тысячи есть и бюджет должным образом освоен. Вопрос же стоит иначе: собянинское правительство систематически лишает город «зеленых легких». Мы пообщались на эту тему с сотрудниками Гринпис России, и вот что открылось на самом деле.
Лысые Лужники, лысая Москва
Пару дней назад Сергей Собянин рассказал о грандиозных итогах реконструкции Лужнецкой набережной. Особо сделал акцент на озеленении - мол, 6 тыс кв м цветников и 55 деревьев принципиально изменят привычный пейзаж. Но это все сказки для наивных. А что произошло на самом деле?
Ещё в начале лета в Лужниках зеленела липовая аллея. Ее помнят все жители столицы, «кому за…». Деревья посадили когда-то давно, они вытянулись, и чтобы разглядеть верхушки, приходилось запрокидывать голову. Но в начале июня на деревьях появились кроваво-красные кресты. Это значит, что их решили срубить. Вскоре аллеи не стало.
Рубили не только липы, но и акации, и другие деревья. Так происходило «благоустройство и озеленение» территории к чемпионату мира по футболу. В сообщении департамента строительства Москвы говорилось, что вырублены больные и высохшие растения. На самом же деле погибли здоровые деревья. Эксперты Гринпис обратились в Генеральную прокуратуру РФ и FIFA, благодаря действиям активных жителей, общественному резонансу вырубку деревьев приостановили.
Вырубка нормальных, не больных, не поваленных, усохших деревьев происходит по всей Москве. Старой и Новой. Причем массово и постоянно. Об этом кричат местные жители, которых власти, по своей традиционной привычке, не желают слышать. Хотите примеров? Пожалуйста.
«Во дворах домов 27к3 и 33к2 по Дмитровскому шоссе прямо сейчас происходит повальная вырубка деревьев — целая детская площадка уже осталась без единого дерева!... Что это? Как это остановить?». «Настоящий экоцид в парке им. 850-летия Москвы был устроен под видом благоустройства. Была уничтожена масса зеленых насаждений. Трактором были повреждены все уцелевшие деревья. ВСЕ!!! Массовая вырубка, массовое повреждение коры строительной техникой, массовое уничтожение корневой системы при сдирание газона, и, конечно – само сдирание газона гектарами, прекрасного разнотравного благоухающего газона. И у кого повернется язык назвать это Благоустройством? По самому сайту госзакупок на строительство в самом парке выделено сотни миллионов рублей!».
Отдельные истории – атака московской мэрии на «Кусково» и «Дубки». Ещё в конце прошлого года на деревьях в лесопарке «Кусково» стали появляться таблички со словами: «Я дуб. Мне 140 лет. Меня хотят спилить». Так местные жители рассказывали окружающим про новый варварский проект Правительства Москвы: прямо по Кусково чиновники решили провести шестиполосную Северо-Восточную хорду. Для этого власти собирались уничтожить 20 гектаров леса со столетними дубами и липами. Совет при Президенте РФ по правам человека рекомендовал Правительству Москвы пересмотреть этот проект как не соответствующий законодательству. Активные жители обращались в Генеральную прокуратуру с требованием остановить незаконное строительство и проводили акции протеста. Однако строительство трассы началось, и 22 июня 2016 года в лесопарке вырубили около 300 взрослых здоровых деревьев. Жителей, предпринимавших попытки остановить незаконные работы, избивали.
В марте этого года стало известно, что в охранной зоне парка «Дубки» планируют построить «Жилой комплекс на Ивановской» высотой 75 метров. Как потом оказалось, это был проект не строительства, а реконструкции детского сада. Под «реконструкцию» вырубили 116 кустарников и 143 дерева, в том числе несколько десятков взрослых дубов.
Сейчас накаляется ситуация на Живописной улице. Свое название она получила скорее всего из-за прекрасной сосновой рощи на на берегу Москвы-реки. Правда, в ближайшем будущем это название будет звучать скорее как издевательство. Сосновую рощу отдали под снос, чтобы заменить деревья более «живописным» видом - высоткой в 23 этажа.
Рубят и никому не мешающие деревья даже на заложенных новой мраморной плиткой улицах ПОСЛЕ завершения работ в рамках проекта «Моя улица». Пример – Новинский бульвар, дом 15. Рубят деревья по всему городу и ближайшему Подмосковью. В районе Левобережный 30-летние деревья, росшие вдоль пляжа, валили только потому, что они якобы «кривые».
Столичные земли слишком лакомый кусок, чтобы позволять ей простаивать, уверен в мэрии. А потому делается все, чтобы расчистить земли под коммерческие проекты. «Напомнило, как в 2010 году горели типа торфянники, а на самом деле - срубленный намеренно заражённый типографом лес 1 категории, который мешал начать строить платную трассу в Одинцово братья Ротенбергам. Часть сожгли и остановились - гарь достала всех, все помнят... оставшаяся часть (такая же заражённая) так и осталась лежать и лежит по сию пору недалеко от дороги», пишут местные жители.
Здесь жизни нет
Формально Москва продолжает оставаться одним из самых зелёных мегаполисов мира. Правда, только на бумаге. Причём в различных официальных документах и отчётах размер зелёных территорий серьёзно отличается. Зелёные насаждения и парки — это не одно и то же, парк может быть наполовину заасфальтирован, а деревья могут расти и вне охраняемых территорий. Зелёные зоны занимают около 40% площади города, хотя больше половины жителей не имеют в пешей доступности достаточного количества зелени. В центральной части города зелёных зон в десятки раз меньше, чем положено по нормативам.
Парадокс, но за последние годы столичные власти сделали все, чтобы вычеркнуть Москву из списка самых зеленых столиц мира. А между тем, в далеком 1935 году(!) разработчики нового Генплана специально сделали все, чтобы жители столицы страны всегда дышали свежим воздухом. Москву хотели «обернуть» широким поясом из лесопарков, от которых к самому центру города устремлялись зелёные клинья. Парковое кольцо запрещалось вырубать, оно задумывалось, как «мощный резервуар чистого воздуха». Частично проект был реализован, и на этом «сталинском» наследии Москва продержалась фактически до нулевых.
В августе этого года министр природных ресурсов РФ Сергей Донской в интервью «Ведомостям» назвал Москву в списке российских городов с худшей экологической ситуацией вместе с Норильском, Иркутском, Читой и другими промышленными центрами. Основной показатель, который брал в расчёт министр - загрязнение воздуха.
Почему? За 15 лет из Москвы исчезли зелёные зоны площадью почти в 1000 футбольных полей, сообщили нам в Гринпис. Все эти годы действует закон, который должен оберегать городские насаждения. Согласно этому закону, срубил десять деревьев — обязан высадить столько же или даже больше. Но, увы, этот закон не исполняется с тех пор, как его приняли.
Более того, по новым нормам, против которых выступала общественность, с декабря прошлого года можно по сути уничтожать зелёные зоны под строительство домов, торговых центров и других объектов. В январе 2016 года департамент природопользования объявил о масштабных планах «замены» деревьев в городе. По проекту Экологической стратегии до 2030 года, 1,5 миллиона «пылящих и не устойчивых к ветру деревьев» заменят на «более устойчивые»: лиственницы, сосны, дубы, липы, рябины, клёны остролистные. Гринпис писал руководителю департамента Антону Кульбачевскому о том, что власти пытаются уничтожить самые живучие в городской среде деревья. Причём нет никаких гарантий, что молодая поросль сможет заменить своих «предков» и выживет среди выхлопов и грязи.
И еще один интересный момент: на фоне масштабной акции правительства Москвы «Миллион деревьев» план Экологической стратегии по уничтожению другого миллиона взрослых деревьев выглядит более чем странно. Вырубить одно, чтобы посадить другое. Странная логика, если не сказать больше. Однако никаких загадок здесь нет – о том, кому «интересно» вырубать деревья в Москве и почему, мы расскажем в ближайшее время.
Продолжение следует.