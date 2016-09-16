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16 сентября 15:42

На Керченской переправе с парома упал автомобиль «Лада-Приора»

По данным управления МЧС по Крыму, во время причаливания парома к причальной стенке в Керчи, водитель «Лада-Приора», не дождавшись команды оператора, начал движение. В итоге машина упала в воду, водитель смог самостоятельно выбраться из автомобиля

Фото: stolog.ru

На Керченской переправе в воду упал легковой автомобиль «Лада-Приора». Водитель машины при падении с причала выжил.

По данным управления МЧС по Крыму, во время причаливания парома к причальной стенке в Керчи, водитель «Лада-Приора», не дождавшись команды оператора, начал движение. В итоге машина упала в воду, водитель смог самостоятельно выбраться из автомобиля.

Спустя несколько часов легковушку достали со дна с помощью кранового оборудования и водолазов.

Очевидцы рассказали, что водитель «Приоры» выезжал с криком «Я должен быть первым в Крыму». Водителя в настоящее время проверяют на наличие алкоголя в крови.

Работа паромной переправы в результате инцидента не нарушалась, сообщает РИА Новости.

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