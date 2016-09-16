На Керченской переправе с парома упал автомобиль «Лада-Приора»
По данным управления МЧС по Крыму, во время причаливания парома к причальной стенке в Керчи, водитель «Лада-Приора», не дождавшись команды оператора, начал движение. В итоге машина упала в воду, водитель смог самостоятельно выбраться из автомобиля
Фото: stolog.ru
На Керченской переправе в воду упал легковой автомобиль «Лада-Приора». Водитель машины при падении с причала выжил.
По данным управления МЧС по Крыму, во время причаливания парома к причальной стенке в Керчи, водитель «Лада-Приора», не дождавшись команды оператора, начал движение. В итоге машина упала в воду, водитель смог самостоятельно выбраться из автомобиля.
Спустя несколько часов легковушку достали со дна с помощью кранового оборудования и водолазов.
Очевидцы рассказали, что водитель «Приоры» выезжал с криком «Я должен быть первым в Крыму». Водителя в настоящее время проверяют на наличие алкоголя в крови.
Работа паромной переправы в результате инцидента не нарушалась, сообщает РИА Новости.