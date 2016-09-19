ФСБ переименуют в Министерство госбезопасности, а СКР вернут в структуру Генпрокуратуры
В рамках реформы на основе Федеральной службы безопасности (ФСБ) будет создано Министерство госбезопасности, в которое войдут Служба внешней разведки (СВР) и большинство подразделений Федеральной службы охраны (ФСО)
Российские власти до президентских выборов, которые состоятся в 2018 году, планируют провести масштабную реформу силовых ведомств страны.
В частности, на основе Федеральной службы безопасности (ФСБ) будет создано Министерство госбезопасности, в которое войдут Служба внешней разведки (СВР) и большинство подразделений Федеральной службы охраны (ФСО).
ФСО сохранится в виде Службы безопасности президента РФ, сообщает «КоммерсантЪ».
Министерство госбезопасности сопровождать и обеспечивать расследования уголовных дел, возбужденных по их материалам Следственным комитетом РФ и МВД РФ, а также осуществлять процессуальный надзор за ними. Кроме того, Министерство госбезопасности будет заниматься обеспечением собственной безопасности во всех правоохранительных и силовых структурах.
Следственное управление министерства сможет принимать в свое производство наиболее резонансные и имеющие государственное значение уголовные дела.
В качестве обкатки «следственной функции» ФСБ ранее возбудила уголовное дело в отношении генералов Следственного комитета, которых обвиняют в связях с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
В рамках реформы Следственный комитет РФ снова может стать структурой при Генпрокуратуре России, из которой он был выделен в 2011 году. Отметим, что главе СКР Александру Бастрыкину СМИ прочат скорую отставку, хотя официально в ведомстве такие слухи опровергают.
Министерство обороны РФ может быть усилено за счет включения в его состав войск гражданской обороны, а также спасательных, пожарных и других служб МЧС.
В МВД из расформированного ведомства отойдет Госпожнадзор.