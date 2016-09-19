Вас тут не стояло!

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Жители Подмосковья годами ждут обещанных им квартир, но взамен получают лишь отписки и обещания
Активная подготовка властей Подмосковья к завершившимся в минувшие выходные выборы дала свои результаты. Где-то, наконец, уложили новый асфальт, отремонтировали фасады домов, решили проблемы с вывозом отходов, впустили на линии новые автобусы. Но радоваться местные жители не спешат, и это легко объяснимо – основные проблемы региона не решены. А они почти везде одни и те же: плохие дороги или вовсе их отсутствие, нехватка мест в детских садах, нарушения экологической безопасности, высокие тарифы на услуги ЖКХ и низкое качество этих услуг, и т.д. Особое место в этом списке занимает проблема расселения из ветхого и аварийного жилья.
В основе программы переселения лежит федеральный закон «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», а также нормы Жилищного Кодекса. Реализацией должны заниматься региональные власти. Видимо, поэтому многие нуждающиеся до сих пор продолжают жить в условиях, приближенных к экстремальным. А в некоторых уголках Подмосковья чиновники и вовсе не торопятся заняться этой проблемой всерьез.
История дома, которого нет
Покосившиеся неровные полы, дыры и многочисленные трещины на фасаде, отсутствие канализации: туалета и душа, холодные батареи в 30-тиградусный мороз – такова реальная жизнь жителей поселка Снегири и Северный Истринского района Московской области.
Многодетная мать одиночка Ольга Мытарева живет в одном из таких домов в поселке Северный. Двухэтажный дом 1948 года постройки держится, что называется, на последнем издыхании. Жители этого дома шутят, что по его коридорам вполне можно было бы изучать историю коммунальных проблем. Коммуникации изношены, год от года по всему фасаду дома все больше разбегаются трещины, которые жильцы пытаются заделать своими силами, крыша постоянно протекает… Ремонт в квартирах сделать невозможно, обои просто отваливаются от стен, на которых давно поселилась плесень.
Те, кому «посчастливилось» жить в этом доме, загнаны в угол двусмысленной ситуацией - дом-то, по сути, ничей, за него никто не отвечает, а значит, признать его аварийным большая проблема.
Как такое произошло? По словам Ольги Мытаревой, до 1995 года он принадлежал совхозу "Истринский". Там проживали сотрудники совхоза, в том числе и многодетная мама Ольги. Но после распада совхоза дом остался бесхозным, брать его на баланс никто не захотел. Без малого 20 лет им, кроме жильцов, никто не занимается.
- Зимой у нас очень холодно, батареи почти не греют. Приходится на всю мощность включать обогреватели, чтобы согреться. Но учитывая состояние проводки, это в любой момент может обернуться пожаром. Дом слишком старый, перекрытия, лестницы, все из дерева. Случись пожар, он сгорит в считанные часы. А если загорится ночью?
Удобств в доме нет. Душ и туалет на улице. Ольга вынуждена мыть детей в тазу на кухне. Старые окна с множеством щелей пропускают любой сквозняк. Дети – 11-летняя Настя, 4-летняя Кристина и 2-х летний Вадим постоянно болеют. В больницу им приходится ложиться по 4 раза в год. Младший ребенок постоянно кашляет, Ольга подозревает, что это из-за плесени, которая разрослась на стенах и части потолка.
Последние 5 лет Ольга неоднократно засылала письма в разные инстанции, в том числе в администрацию поселения и района. Но все без толку - до сих пор дом не признан бесхозным и аварийным.
- В ответ чиновники сначала писали, что занимаются этой темой, а теперь советуют подать в суд. Вопрос на кого и как? – вопрошает Ольга. – Мне с трудом удалось детей прописать, чтобы получать детские пособия. На получение любой справки уходит куча времени. Что касается суда, то на сам процесс может уйти год и более, наш дом просто не выстоит столько времени, да и мы тоже.
Губернатор обещал
О проблеме многодетной мамы узнала общественный деятель из Истры Анастасия Брыкина и взялась за ее решение.
По ее словам, некогда семьи, живущие в этом доме, стояли в очереди на получение жилья. А потом, по непонятным причинам, их с этой очереди сняли. Во время визита в Истринский район губернатора Анастасия сумела прорваться к нему и рассказать о ситуации Ольги и ее детей.
- Андрей Юрьевич внимательно меня выслушал, несколько раз переспрашивал, уточнял детали. Его помощники взяли контакты этой семьи. Губернатор обещал помочь лично.
После визита губернатора прошло три недели, но в ситуации Ольги Мытаревой ничего не поменялось.
- Никто из людей, взявших контакты Ольги, один из них, кстати, возглавлял списки «Единой России» в Истринском районе, так и не позвонил и не приехал, чтобы посмотреть условия жизни, - рассказывает Анастасия. – Однако на прошлой неделе, после того, как я разместила гневный отклик в социальных сетях, Ольге все же позвонили из социального отдела и сообщили, что придет комиссия обследовать дом. Заодно предложили написать заявление на получение материальной помощи.
А буквально на днях Анастасия выяснила, что экспертизу, которая признает квартиру Ольги аварийной, многодетной матери-одиночке необходимо сделать за свой счет. Стоит она 5000 рублей. Сумма, по нынешним меркам небольшая, но для матери-одиночки с доходом чуть более 13 тысяч рублей, который складывается из ее зарплаты няни в детском саду и пособий, эти деньги неподъемные.
- Экспертиза, написание заключения и прочие бюрократические проволочки займут много времени, а это значит, что Ольге и ее детям опять придется зимовать в холодном доме без условий, – возмущается Анастасия Брыкина.
А вместе с тем, до конца не выясненным остается вопрос - почему Ольгу и других жильцов аварийного дома сняли с очереди на получение льготного жилья? Какими нормативными актами будут прикрываться чиновники?
«Закон суров, но это закон», а также чем еще прикрываются чиновники
В городе Железнодорожном например из льготной очереди выбросили семью с шестью детьми, один из которых инвалид I группы. Семья ютится в «однушке» на 30 квадратных метрах. Инициатором отказа в скорейшем решении квартирного вопроса стал министр регионального строительного комплекса Сергей Пахомов. Дескать, чиновники, поставив эту семью в льготную очередь, грубо нарушили 57-ю статью Жилищного кодекса РФ. По этой причине Рукосуевы и должны вернуться в общую очередь, у которой нет ни конца, ни края. Правом на внеочередное получение жилья обладают только семьи с тяжелыми больными, которые проживают в одной квартире с другими семьями, разъяснил министр. Так что Рукосуевым, надо понимать, еще повезло, хоть вшестером в «однушке» и с тяжелым инвалидом, но одной семьей.
Аналогичная ситуация произошла и в Луховицах. По словам юриста и общественного деятеля Екатерины Кузнецовой, с очереди на улучшение жилищных условий было снято 30 нуждающихся семей.
- Большинство семей проживают в деревне Дединово Луховицкого муниципального района. Их дома – бараки без условий, там нет ни воды, ни туалета. Газа тоже нет. Пользуются баллонным. В 2015 году людям пришло постановление главы Сельского поселения Дединовское о снятии их с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, - рассказывает Екатерина. - Ознакомившись с заявлениями граждан и разъяснениями главы сельского поселения Алексея Жидкова, я выяснила, что обратившиеся семьи сняты с учета согласно п. 6 ч. 1 ст. 56 Жилищного Кодекса РФ по причине того, что предоставили недостоверные сведения. А должностные лица, поставившие их на учет, якобы также нарушили закон.
Это решение, по словам Екатерины Кузнецовой, неправомерно и не обоснованно. В настоящий момент от имени семей подана жалоба в прокуратуру Московской области, готовится заявление в суд.
Конечно, бывают и счастливые исключения из правил.
- В нашем городе проблеме переселения из ветхого и аварийного жилья постепенно решают, - говорит общественный деятель из Домодедово Мария Андреева. – Город «омолаживается» за счет того, что под снос идут исчерпавшие свой ресурс жилые объекты. Жилье взамен предоставляется. Но спорных моментов возникает масса, порой уже по инициативе самих жильцов аварийных домов. Некоторые требуют от властей больше того, что им положено. Ведь согласно жилищному кодексу, принятому в 2005 году, жилая площадь при переселении людей из ветхих домов в новые предоставляется метр в метр, а для приватизированных квартир – вплоть до выкупной цены жилья. Многие считают, что постановка на учет происходит не в их пользу, пытаются что-то доказать, поэтому нанимают адвокатов, которые обещают решить все проблемы, связанные с переселением. Однако, как показывает практика, после подачи иска в суд дело заканчивается. Ведь при сносе дома семьи получают жилье, исходя из норм – двенадцать метров на человека. В целом. Но очередь состоит не только из собственников ветхого жилья, в ней есть еще и погорельцы. Всем хочется получить условия получше. Доходит до того, что у некоторых потенциальных переселенцев даже документов нет на квартиру. Они ведут маргинальный образ жизни и не утруждают себя тем, чтобы ходить по инстанциям, собирать справки, подавать необходимые документы. Из-за таких людей страдают все остальные жильцы. Дом снести не могут, соответственно, и заниматься расселением тоже.
Как бы то ни было, очередники ждут решения своего квартирного вопроса. Ольга Мытарева и ее дети надеются, что зимовать в холодном доме в этом году им не придется.
- Будем ждать заключения экспертной комиссии, - сказала напоследок Анастасия Брыкина.
Ее стоимость правозащитница готова оплатить за счет собственных средств.