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20 сентября 07:23

Ученые NASA изменили даты знаков Зодиака и добавили еще один знак

Ученые NASA сообщили об изменении положения звезд на современном небе по отношению к их расположению во времена астрономов Древнего Вавилона. Тогда впервые была сформулирована система из 12 ключевых созвездий - знаков Зодиака

Ученые NASA сообщили об изменении положения звезд на современном небе по отношению к их расположению во времена астрономов Древнего Вавилона. Тогда впервые была сформулирована система из 12 ключевых созвездий - знаков Зодиака. Эта система описывает положение Солнца в момент рождения человека.

Теперь же, утверждают ученые NASA, даты знаков Зодиака изменились. Кроме того, их стало не 12, а 13.

Астроном Парке Канкл рассказал, что структура зодиака, которой мы сейчас пользуемся, была создана еще в Древнем Вавилоне. Спустя 3 тысячи лет положение земной оси заметно изменилось, изменился и рисунок звездного неба, поэтому в древневавилонскую систему необходимо вносить корректировки.

Древние ученые также насчитывали 13 зодиакальных созвездий, однако от одного для удобства было решено отказаться.

Новым знаком зодиака должен стать Змееносец, который на небосводе находится между Скорпионом и Стрельцом.

Согласно корректировкам, о которых сообщили в NASA, даты знаков Зодиака выглядят следующим образом:

Козерог: 20 января — 16 февраля; Водолей: 16 февраля — 11 марта; Рыбы: 11 марта — 18 апреля; Овен: 18 апреля — 13 мая; Телец: 13 мая — 21 июня; Близнецы: 21 июня — 20 июля; Рак: 20 июля — 10 августа; Лев: 10 августа — 16 сентября; Дева: 16 сентября — 30 октября; Весы: 30 октября — 23 ноября; Скорпион: 23 ноября — 29 ноября; Змееносец: 29 ноября — 17 декабря; Стрелец: 17 декабря — 20 января.

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