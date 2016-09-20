Меню
Общество
Клуб из Ростова стал чемпионом страны «Росиия»
Общество
20 сентября 00:53

У 20% белгородцев хватает денег только на еду, сообщает Росстат

За последние три года число белгородцев находящихся за чертой бедности составило 133,7 тысячи человек. С покупкой одежды и оплатой коммунальных услуг у них возникают серьезные трудности ...

За последние три года число белгородцев, находящихся за чертой бедности, увеличилось с 7,6% до 8,6% и составило 133,7 тысячи человек, пишет moe-belgorod.ru со ссылкой на данные Росстата. 20% жителей области заявили, что им хватает денег лишь на еду, с покупкой одежды и оплатой коммунальных услуг у них возникают серьезные трудности, а 1% населения региона не может даже купить необходимые продукты.

Основной причиной обнищания населения является экономический кризис в стране. Цены на продукты и промтовары повысились, в итоге всё то же самое, что можно было купить за 10 000 рублей в начале сентября 2013 года, в конце июля 2016 года стоило уже 13 320 рублей. За три года деньги обесценились на 33,2%.

Сейчас, благодаря сезонному снижению цен, подешевели кабачки, картофель, лук, помидоры и капуста. Однако, например, снижения цен на хлеб не ожидается. По словам экономиста Олега Соловьёва, Россия уже несколько лет является лидером по экспорту зерна в мире, и если на этот раз будет хороший урожай зерновых, как прогнозируют аграрии, вырастет и экспорт.

- В России думали сделать ставку на экспорт зерна вместо нефти, но его количества пока недостаточно. К сожалению, народ получит лишь небольшую выгоду от продажи зерна. Заработают на зерновых компании-экспортёры, а не государственная казна, - отметил он.

Жительница Белгорода, пенсионерка Людмила Подчасова заявила корреспонденту «Общей газеты», что сейчас ей и другим пожилым жителям региона помогают выживать сад, огород, да еще временные подработки, так как пенсии, размер которой чуть более девяти тысяч рублей, не хватает даже на самое необходимое.

- Отдых на пенсии мне только снится. Я продолжаю работать, правда, не так много, как раньше, постоянно кручусь по хозяйству, делаю заготовки на зиму. Вот этим и спасаюсь. Да еще дети помогают. К счастью, они у меня самостоятельные, а ведь многим пожилым белгородцам приходится еще и взрослых детей частично содержать, потому что они в условиях безработицы не могут прокормить себя и свою семью.

Меня возмущает, что прибылью от продажи природных богатств у нас пользуются отдельные кланы, хотя всё это принадлежит народу. Я считаю, что нужно платить россиянам природную ренту и тогда бы все граждане, а не только кучка элиты, могли жить достойно, - выразила свое мнение белгородка.

По словам правозащитника, белгородского юриста и гражданского активиста Евгения Соколова, большая доля ответственности за ситуацию лежит на самих жителях региона. «Белгородцы россияне сами выбирают себе правителей, поэтому и должны самостоятельно нести ответственность за свои действия. Голосовали за партию власти? Тогда и следуйте напутствиям нашего премьер-министра: «Денег нет, но вы держитесь!»

Теги: Белгородская область
Читайте также
Премьер Дмитрий Медведев увеличил прожиточный минимум на 180 рублей
Калининградский губернатор увеличил прожиточный минимум на один рубль
В России число бедняков за последние полгода выросло до 22 млн человек
Сейчас на главной
дорожные камеры
Что за камера такая
В Москве работает 946 камер, фиксирующих нарушения ПДД в автоматическом режиме. Самые распространенные модели — «Стрелка»», «Стрелка плюс», «Автоураган» и «Автодория». Тестирования проходят новые модели типа «Перекресток», «Интегра», «Рапира» и «Форсаж». Что это за устройства и кто их поставил городу?
Горячие новости
Выборы президента в России могут состояться на год раньше
Российские власти решили заранее выделить из бюджета средства на проведение президентских выборов в стране. Выборы главы государства назначены на март 2018 года, однако Минфин предлагает заложить 14,8 млрд рублей на эти цели в бюджет 2017 года
Горячие новости
В Москве на Рублевке убит лидер украинской организации «Оплот»
В Московской области неизвестные убили лидера украинской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина. Убийство произошло в ресторане «Ветерок» в поселке Горки-2 на Рублевском шоссе
Горячие новости
Малые политические партии получили 16 мандатов в регионах
Политические партии, которые не смогли преодолеть 5%-й барьер для прохождения в Госдуму седьмого созыва, получили несколько мандатов в региональных парламентах. Всего малые партии получили 16 депутатских мандатов
жилищный вопрос
Вас тут не стояло!
Активная подготовка властей Подмосковья к завершившимся в минувшие выходные выборам дала свои результаты. Где-то, наконец, уложили новый асфальт, отремонтировали фасады домов, решили проблемы с вывозом отходов ...
Горячие новости
ФСБ превратится в Министерство госбезопасности
В рамках реформы на основе Федеральной службы безопасности (ФСБ) будет создано Министерство госбезопасности, в которое войдут Служба внешней разведки (СВР) и большинство подразделений Федеральной службы охраны (ФСО)
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
В Госдуму седьмого созыва проходят четыре партии
После закрытия избирательных участков социологические службы опубликовали результаты экзит-поллов (опрос на выходе с избирательных участков), в соответствии с которыми в Госдуму седьмого созыва проходят только четыре партии
Горячие новости
Глава ЦИК пригрозила судом за ложные сообщения о «каруселях» на выборах
В частности, сообщения о махинациях с открепительными удостоверениями поступили из Барнаула. Сейчас эта информация проверяется
Горячие новости
На Керченской переправе с парома упал автомобиль «Лада-Приора»
По данным управления МЧС по Крыму, во время причаливания парома к причальной стенке в Керчи, водитель «Лада-Приора», не дождавшись команды оператора, начал движение. В итоге машина упала в воду, водитель смог самостоятельно выбраться из автомобиля
экология
Здесь будет город-ад
Накануне дня города московские СМИ внезапно наполнились рассказами о том, как мэрия во главе с Сергеем Собяниным заботится об озеленении столицы. Назывались громкие цифры, анонсировались космические планы.
Горячие новости
Антидопинговое агентство Великобритании сообщило о легальном приеме допинга своими атлетами
UKAD после публикации хакерами из группы Fancy Bears базы данных WADA призналось в том, что 53 британских атлета принимали запрещенные препараты ...
Горячие новости
Ваша веб-камера шпионит за вами
Американские спецслужбы посоветовали гражданам заклеивать веб-камеры на своих компьютерах, чтобы обезопасить себя от хакеров. Совет ФБР поддержал и сбежавший из США бывший сотрудник Агентства нацбезопасности Эдвард Сноуден
Авторская колонка
Хаммер для буратины
Я считаю эту дискуссию странной и бесполезной. Да, опять какие-то чуваки на крутой тачке хулиганили, и дурь свою сделали достоянием общественности. И, мол, что же нам делать с этим прискорбным явлением? То, понимаешь, на «гелендвагенах» гоняют по Москве, то в МГУ на «хаммерах» въезжают, то еще чего-нибудь. Надо положить этому конец!
Орехъ Антон
штрафы
Штрафы нашли дорогу к приставам
Федеральная служба судебных приставов и ГИБДД объявили о рекордном приросте взысканных принудительно штрафов за нарушение ПДД — более 6,6 млрд руб. за шесть месяцев, что на 2,3 млрд руб. больше, чем годом ранее.
Горячие новости
Кандидата в депутаты и борца с «Единой Россией» из Подмосковья отравили ядом
Кандидата в депутаты от оппозиции Артема Любимова, который баллотировался по Волоколамскому району Подмосковья, пытались отравить неизвестным ядом. В настоящее время оппозиционер находится в больнице
Горячие новости
Московские чиновники потратят 18,7 млн рублей из бюджета на поездки в США и Латинскую Америку
Поездки рассчитаны на 4 дня. В США до конца текущего года запланированы встречи с зарубежными партнерами по поводу «двустороннего сотрудничества и городского развития»
Горячие новости
Денег нет, а дача есть
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального рассказал о даче премьер-министра Дмитрия Медведева, которая была построена якобы на деньги бизнесмена Леонида Михельсона. Борцы с коррупцией оценили дачу премьера в 25-30 млрд рублей
отставки и назначения
Бастрыкину и Чайке не до смеха
На информацию об уходе со своего поста главного ньюсмейкера Следственного Комитета генерал-майора юстиции Владимира Маркина экспертное сообщество откликнулось неоднозначно. Кто-то увидел в этом реакцию Кремля на последние скандалы с участием «лица СКР» ...