У 20% белгородцев хватает денег только на еду, сообщает Росстат
За последние три года число белгородцев находящихся за чертой бедности составило 133,7 тысячи человек. С покупкой одежды и оплатой коммунальных услуг у них возникают серьезные трудности ...
За последние три года число белгородцев, находящихся за чертой бедности, увеличилось с 7,6% до 8,6% и составило 133,7 тысячи человек, пишет moe-belgorod.ru со ссылкой на данные Росстата. 20% жителей области заявили, что им хватает денег лишь на еду, с покупкой одежды и оплатой коммунальных услуг у них возникают серьезные трудности, а 1% населения региона не может даже купить необходимые продукты.
Основной причиной обнищания населения является экономический кризис в стране. Цены на продукты и промтовары повысились, в итоге всё то же самое, что можно было купить за 10 000 рублей в начале сентября 2013 года, в конце июля 2016 года стоило уже 13 320 рублей. За три года деньги обесценились на 33,2%.
Сейчас, благодаря сезонному снижению цен, подешевели кабачки, картофель, лук, помидоры и капуста. Однако, например, снижения цен на хлеб не ожидается. По словам экономиста Олега Соловьёва, Россия уже несколько лет является лидером по экспорту зерна в мире, и если на этот раз будет хороший урожай зерновых, как прогнозируют аграрии, вырастет и экспорт.
- В России думали сделать ставку на экспорт зерна вместо нефти, но его количества пока недостаточно. К сожалению, народ получит лишь небольшую выгоду от продажи зерна. Заработают на зерновых компании-экспортёры, а не государственная казна, - отметил он.
Жительница Белгорода, пенсионерка Людмила Подчасова заявила корреспонденту «Общей газеты», что сейчас ей и другим пожилым жителям региона помогают выживать сад, огород, да еще временные подработки, так как пенсии, размер которой чуть более девяти тысяч рублей, не хватает даже на самое необходимое.
- Отдых на пенсии мне только снится. Я продолжаю работать, правда, не так много, как раньше, постоянно кручусь по хозяйству, делаю заготовки на зиму. Вот этим и спасаюсь. Да еще дети помогают. К счастью, они у меня самостоятельные, а ведь многим пожилым белгородцам приходится еще и взрослых детей частично содержать, потому что они в условиях безработицы не могут прокормить себя и свою семью.
Меня возмущает, что прибылью от продажи природных богатств у нас пользуются отдельные кланы, хотя всё это принадлежит народу. Я считаю, что нужно платить россиянам природную ренту и тогда бы все граждане, а не только кучка элиты, могли жить достойно, - выразила свое мнение белгородка.
По словам правозащитника, белгородского юриста и гражданского активиста Евгения Соколова, большая доля ответственности за ситуацию лежит на самих жителях региона. «Белгородцы россияне сами выбирают себе правителей, поэтому и должны самостоятельно нести ответственность за свои действия. Голосовали за партию власти? Тогда и следуйте напутствиям нашего премьер-министра: «Денег нет, но вы держитесь!»