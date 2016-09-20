В РГГУ заявления об увольнении одновременно написали более 20 преподавателей
Заявления написали заведующие кафедрами психологии личности, психологического консультирования, психологического проектирования, социальной и юридической психологии, психологии познания
В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) заявления об увольнении написали более 20 преподавателей.
21 сотрудник института психологии имени Выготского РГГУ уволились из-за несогласия c политикой руководства вуза. Заявления написали заведующие кафедрами психологии личности, психологического консультирования, психологического проектирования, социальной и юридической психологии, психологии познания, нейро- и патопсихологии, Центра кросскультурных исследований.
Теперь половина кафедр института психологии оказалась под угрозой расформирования, сообщает «Лента.ру».
Преподаватели своим увольнением выразили протест против решения ректората сократить учебную нагрузку и зарплаты сотрудников института.
Ректор РГГУ Евгений Ивахненко заявил, что «демарш» сотрудников не повлияет на учебный процесс и руководство вуза рассчитывает в кратчайший срок найти уволившимся замену.
В свою очередь в Министерстве образования и науки пообещали провести проверку в РГГУ в связи с массовыми увольнениями.