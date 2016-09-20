В Москве стартовал отопительный сезон. Бабьего лета не будет
Коммунальные службы начали подавать тепло на городские объекты, в том числе жилые дома. Отопление в столице включается, если в течение пяти дней подряд температура воздуха не превышает +8 градусов
В Москве во вторник, 20 сентября, стартовал отопительный сезон. Коммунальные службы начали подавать тепло на городские объекты, в том числе жилые дома.
Ответственный за коммунальное хозяйство вице-мэр столицы Петр Бирюков сообщил ТАСС, что подача тепла будет вестись поэтапно. Все потребители будут подключены в течение пяти дней.
Отопление в столице включается, если в течение пяти дней подряд температура воздуха не превышает +8 градусов.
В первую очередь тепло подается в школы, детские сады, больницы, поликлиники, социальные объекты и жилые дома.
Между тем, в Гидрометцентре России сообщили, что «бабьего лета» в столице в этом году не будет. В ближайшие дни температура воздуха составит 9–11 градусов тепла днем и около 6 градусов ночью.