Владимир Путин во время визита за завод «Калашников» передразнил слишком серьезного сотрудника
В интернете набирает популярность видеозапись визита главы государства Владимира Путина на концерн «Калашников» в Ижевске. Там президент встретился с рабочими с сотрудниками предприятия и передразнил одного из них
Фото: Kremlin.ru
В интернете набирает популярность видеозапись визита главы государства Владимира Путина на концерн «Калашников» в Ижевске.
Там президент встретился с рабочими с сотрудниками предприятия и передразнил одного из них.
Путин поздравил рабочих с прошедшим Днем оружейника и пожелал, чтобы они возвращались с работы домой с хорошим настроением. Затем он заметил, что один из сотрудников совсем не улыбается.
«Чего такой серьезный?», - спросил у него президент, а затем передразнил мужчину. Путин также в шутку предположил, что сотрудник предприятия не верит его словам.