Московские таксисты пытались перекрыть улицу в знак протеста против снижения тарифов «Яндекс.Такси»
В минувший вторник в центре Москвы состоялась акция протеста таксистов, которые недовольны снижением минимальных тарифов крупнейшего таксомоторного агрегатора ...
В минувший вторник в центре Москвы состоялась акция протеста таксистов, которые недовольны снижением минимальных тарифов крупнейшего таксомоторного агрегатора «Яндекс.Такси» в два раза.
Протестующие таксисты пытались перекрыть улицу Тимура Фрунзе неподалеку от станции метро «Парк Культуры». Однако полицейским удалось уговорить манифестантов отказаться от акции протеста.
По данным ТАСС, правоохранители уведомили таксистов о неправомерности их акции, после чего те разъехались.
В пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили, что у офиса компании также собралось несколько машин такси. Водители машин, по словам очевидцев, «шумели и сигналили».
В понедельник, 19 сентября, сервис «Яндекс.Такси» объявил о снижении минимальной стоимости поездок на всех тарифах. Например, минимальная стоимость поездки по тарифу «Эконом» уменьшилась с 199 до 99 рублей. Для тарифов «Комфорт», «Комфорт+» и «Минивэн» стоимость минимальной поездки снизилась на 100 рублей до 199 рублей, для тарифа «Бизнес» - до 299 рублей.
Отметим, что сейчас онлайн-сервисы «Яндекс.Такси», Uber и Gett самостоятельно регулируют тарифы на перевозку, в связи с чем таксисты постоянно жалуются, что не могут конкурировать с такими низкими ценами.
Минтранс ранее предлагал обязать онлайн-сервисы согласовывать тарифы с таксистами.