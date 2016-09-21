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21 сентября 09:11

Московские таксисты пытались перекрыть улицу в знак протеста против снижения тарифов «Яндекс.Такси»

В минувший вторник в центре Москвы состоялась акция протеста таксистов, которые недовольны снижением минимальных тарифов крупнейшего таксомоторного агрегатора ...

В минувший вторник в центре Москвы состоялась акция протеста таксистов, которые недовольны снижением минимальных тарифов крупнейшего таксомоторного агрегатора «Яндекс.Такси» в два раза.

Протестующие таксисты пытались перекрыть улицу Тимура Фрунзе неподалеку от станции метро «Парк Культуры». Однако полицейским удалось уговорить манифестантов отказаться от акции протеста.

По данным ТАСС, правоохранители уведомили таксистов о неправомерности их акции, после чего те разъехались.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили, что у офиса компании также собралось несколько машин такси. Водители машин, по словам очевидцев, «шумели и сигналили».

В понедельник, 19 сентября, сервис «Яндекс.Такси» объявил о снижении минимальной стоимости поездок на всех тарифах. Например, минимальная стоимость поездки по тарифу «Эконом» уменьшилась с 199 до 99 рублей. Для тарифов «Комфорт», «Комфорт+» и «Минивэн» стоимость минимальной поездки снизилась на 100 рублей до 199 рублей, для тарифа «Бизнес» - до 299 рублей.

Отметим, что сейчас онлайн-сервисы «Яндекс.Такси», Uber и Gett самостоятельно регулируют тарифы на перевозку, в связи с чем таксисты постоянно жалуются, что не могут конкурировать с такими низкими ценами.

Минтранс ранее предлагал обязать онлайн-сервисы согласовывать тарифы с таксистами.

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