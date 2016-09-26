«Вежливые фермеры» грозят всероссийским пробегом
Крестьяне пока еще пытаются достучаться до Путина
Организация «Вежливые фермеры» может устроить всероссийский пробег трактористов. Сделать это они собираются, если президент «останется глух» к жалобам аграриев. Пока же крестьяне заняты расширением своего движения и укреплением союза с недовольными системой «Платон» дальнобойщиками.
Фермеры юга России, протестующие против рейдерских захватов их земель, должны были в минувшую пятницу встретиться с президентом Владимиром Путиным и министром сельского хозяйства Александром Ткачевым. Однако встреча не состоялась – общаться с ними вышла замминистра Виктория Абрамченко. Недовольные, аграрии отправились домой.
«Люди ехали до Путина, – рассказал лидер «Вежливых фермеров» Алексей Волченко. – Попросить реальной помощи. Приехали, а наши проблемы пытаются размазать. Говорят, что с законом беда, что надо вносить туда изменения. А мы им: «Ребята, закон нормальный, пусть он только работает и будет для всех един. А то сейчас он для кого-то работает, а для других нет».
Встретиться хотели фермеры если и не с президентом, то хотя бы с министром. Замминистра, продолжил Волченко, не совсем то: «Мы уже говорили с Минсельхозом в конце марта, когда был анонсирован первый тракторный пробег. Но встреча ничем не помогла. А в очередной раз поговорить об одном и том же я смысла не вижу – толку нет».
Подвижки в решении аграрных проблем лидер фермеров видит только в создании новой комиссии при губернаторе Краснодарского края Вениамине Кондратьеве. В ее состав, например, вошли силовики. Однако, говорит Волченко, у многих фермеров по их запросам есть ответы за личными подписями прокурора края, начальника Следственного комитета по краю и ГУВД по краю: «Пусть они мне объяснят, каким образом сотрудники комиссии из числа силовиков смогут отменить или пересмотреть ответы, которые дали их руководители?»
Тем не менее пока аграрии не теряют надежды достучаться до президента. В ноябре, по словам Волченко, в Москве должен пройти съезд движения «Федеральный сельсовет», где соберутся фермеры со всей России. «Проблемы-то у нас у всех одинаковы, – говорит он. – Это рейдерские захваты земли и непредоставление дешевых кредитов. Будем просить президента приехать на данный сельсовет, чтобы крестьяне могли донести до него свои проблемы».
Пока мероприятие не состоялось, «Вежливые фермеры» объединяют «свои силы со всей России» на базе организации. Как говорит Волченко, если глава государства «останется глух к нашим просьбам – тогда будем принимать решение о всероссийском тракторном пробеге: со всех регионов выдвинется определенное количество фермеров, может, хоть так достучимся».
Подобная акция напоминает о провалившихся планах недовольных «Платоном» дальнобойщиков, которые тоже собирались двинуться на Москву. С последними, заверил Волченко, фермеры дружат: «Объединяться с ними в любом случае будем. Вместе начали это протестное движение и пойдем бок о бок. Наши проблемы практически одинаковы. Если мы выращиваем сельхозпродукцию, то дальнобойщики ее перевозят по всей РФ и помогают с реализацией. Если у них будут заоблачные цены на перевозку нашей продукции, то потребитель откажется ее покупать, а нам незачем будет производить».
Были попытки работы и с другими организациями. Например, с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), которым крестьяне теперь очень недовольны. «В конце марта приезжала к нам Наталья Костенко – теперь депутат Госдумы, – рассказал «НГ» Волченко. – Говорит, я вам помогу и все порешаю. Прошло полгода – решений никаких нет. ОНФ – это организация, которая много кричит, но ничего не делает».
Обращались аграрии и к партиями. «Когда начали протест, я ездил к коммунисту Николаю Харитонову, – продолжает лидер «Вежливых фермеров». – Я очень давно пытаюсь отстаивать интересы крестьянства-фермерства, а он когда-то нам помогал, причем очень сильно. Мы добивались цели. Но в последний раз к нему поехали, сказали: помоги, расскажи, как правильно сделать, возглавь движение. Вы ж коммунисты, должны людям помогать. К сожалению, он от нас отвернулся. Потом появился ОНФ, Костенко пропиарилась на нас и заехала на тракторе в Госдуму. Ее ж никто не знал».
Из других партий и движений никто ничего не сделал, рассказал Волченко: «Родина» предлагала помочь в Рязанской области. Ну как помочь… Сказали: туда обратиться – сюда… Я им: ребята, я был на личном приеме у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. И даже он не смог нам помочь. Чем можете помочь вы – конкретно, а не словами? Обещаний много, реальных дел – ноль». Лидер недовольных крестьян резюмирует: «Мы теперь рассчитываем только на президента».
Логика фермеров понятна: они не спешат уходить в радикальный протест по примеру дальнобойщиков. Кремль спокойно купировал тогда демонстрации перевозчиков. Верность главе государства дает аграриям шанс быть услышанными, свидетельством чему служит анонсированная встреча с Путиным. Причины того, что она не состоялась, могут быть разные – крестьяне настаивают на том, что его отговорили. Куда вероятнее, впрочем, другой вариант: Путин был занят поствыборными делами, и времени на разговор у него просто не осталось. Так что, возможно, встреча еще состоится.
Если же градус конфликта будет повышен, у крестьян неизбежно возникнут проблемы. «Сельсовет» назначен на ноябрь. Допустим, крестьяне не достучатся до главы государства. Проводить свой пробег, значит, им придется уже зимой. А при российских минусовых температурах, надо сказать, на тракторе особо не поездишь. Стало быть, придется отложить акцию до весны, а к тому времени накал медийных страстей стихнет.