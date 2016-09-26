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26 сентября 11:22

Сочинские школьники рассказали о принудительном голосовании на выборах символов для новых купюр

В Сочи местные старшеклассники и их родители жалуются в социальных сетях на организацию принудительного голосования по выбору символом для новых денежных купюр номиналом 200 и 2000 рублей

В Сочи местные старшеклассники и их родители жалуются на организацию принудительного голосования по выбору символом для новых денежных купюр номиналом 200 и 2000 рублей.

Стоит отметить, что за последнее время участвующий в конкурсе Сочи вышел на первое место в финальном голосовании на сайте «Твоя-Россия.рф». Сочи по числу голосов опередила Казань. На третьей позиции пока идет Севастополь.

Однако жители Сочи жалуются на принуждение со стороны чиновников. Судя по сообщениям в социальных сетях, в нескольких массовых мероприятиях по принудительному голосованию принял участие лично мэр города Анатолий Пахомов.

«Вместо уроков наших детей заставили ехать к университету, смотреть на выступление мэра и артистов. И все это ради голосования за Сочи в каком-то конкурсе! Тем, кто не поедет, обещают не поставить хорошую оценку. И это в 11-м классе - в выпускной год, безобразие!», - пожаловались родители, слова которых приводит издание Znak.com.

«Если надо проголосовать за город - так и скажите. Наверняка кто-то откликнется. Но зачем всех как в Советском Союзе вывозить с 5-го по 11-й класс к Пахомову и принудительно требовать отправить смс за Сочи», - возмутились сами школьники.

В Казани местные жители, в основном бюджетники, школьники и студенты, также жалуются на принуждение к голосованию за Казанский кремль, который участвует в конкурсе. Ранее Центробанк объявил, что расследует накрутку счетчика в ходе голосования в Татарстане.

«В Банке России считают, что подобные случаи неприемлемы и могут дискредитировать всю кампанию по выбору символов для новых банкнот, в которой на сегодняшний день уже приняло участие более полутора миллионов граждан, подавляющее большинство которых искренне борются за то, чтобы их город появился на новых банкнотах», - заявили в ЦБ.

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