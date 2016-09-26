Министр образования предложила вернуть в школы физический труд для учащихся
Министр образования России Ольга Васильева предложила вернуть обязательный физический труд школьников. Чиновница отметила, что школа должна воспитывать «не потребителей маленьких, а созидателей»
Министр образования России Ольга Васильева предложила вернуть обязательный физический труд школьников. Чиновница отметила, что школа должна воспитывать «не потребителей маленьких, а созидателей».
«Мы должны вернуть и сельские бригады, которые у нас были в сельских школах, мы должны вернуть работу на приусадебных участках, которая была всегда, мы должны вернуть уборку помещений школьных, которая никак не граничит с угрозой жизни и здоровью школьника», – заявила Ольга Васильева, слова которой приводит РИА Новости.
Кроме того, г-жа Васильева высказалась за создание регламента взаимоотношений между школой и родителями, потому что сейчас они перевернуты «с ног на голову». По мнению министра, необходимо сделать так, чтобы родители больше прислушивались к учителям.