Глава Следственного комитета подал рапорт об отставке на имя президента
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин еще на прошлой неделе написал заявление об отставке. В настоящее время рапорт находится на рассмотрении президента Владимира Путина
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин еще на прошлой неделе написал заявление об отставке. В настоящее время рапорт находится на рассмотрении президента Владимира Путина, сообщает сайт Legal.Report со ссылкой на копию документа, которая есть в распоряжении редакции.
Источник РБК, близкий к администрации президента, также сообщил, что на прошлой неделе Бастрыкин подал заявление на имя главы государства.
Официально информацию о рапорте Бастрыкина не подтвердили ни в Следственном комитете, ни в администрации президента.
«Мне ничего об этом не известно», - ответил на соответствующий вопрос пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.
Ранее СМИ также сообщили, что Александра Бастрыкина лишили машин сопровождения.
Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, который уже покинул свою должность, назвал сведения об увольнении Бастрыкина «фальшивкой».