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28 сентября 00:02

Власти по просьбе РПЦ могут ввести ограничения на проведение абортов

Российские власти допустили введение ограничений на проведение абортов. Об этом сообщил член комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты России Сергей Ряховский

Фото: tatarstan-mitropolia.ru

Российские власти допустили введение ограничений на проведение абортов. Об этом сообщил член комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты России Сергей Ряховский.

«Наверное, как-то законодатели будут подходить к этому рассмотрению с учетом факторов, что наше государство все-таки светское. Но, наверное, какие-то внесения изменений в подход к этой проблеме будут сделаны», - сообщил Ряховский в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Заявление Ряховского последовало после того, как патриарх Московский и всея Руси Кирилл поставил подпись под текстом обращения о полном запрете абортов в России.

Авторы петиции предлагают запретить хирургическое и медикаментозное прерывание беременности, противозачаточные средства с абортивным действием, а также вспомогательные репродуктивные технологии.

Пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков уточнил, что патриарх выступил за неполный запрет абортов. Глава РПЦ также призывает к выведению абортов из системы ОМС.

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