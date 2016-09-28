Ростуризм советует туристам в межсезонье «незабываемо отдохнуть» на Ямале и Камчатке
Ростуризм предложил россиянам в межсезонье отдыхать на Ямале, Камчатке, Москве, а также на озере Байкал. В ведомстве пообещали, что туристы проведут в указанных местах «незабываемый отдых».
Ростуризм предложил россиянам в межсезонье отдыхать на Ямале, Камчатке, Москве, а также на озере Байкал. В ведомстве пообещали, что туристы проведут в указанных местах «незабываемый отдых».
В рейтинг непляжных направлений специалистов Ростуризма вошел Ямал. Там туристы смогут насладиться «одной из самых ярких достопримечательностей России - ее фирменным морозом». Отметим, что температура воздуха в Ямало-Ненецком автономном округе достигает минус 50 градусов.
Кроме того, туристов за Полярным кругом ожидает «культурный шок от встречи с не похожими ни на что аутентичными традициями». Отдыхающие смогут покататься на оленьих упряжках, попрыгать через нарты, посмотреть шаманские обряды, переночевать в мороз в настоящем чуме и увидеть северное сияние.
В список Ростуризма идеальных мест для отдыха в межсезонье вошла также Камчатка. «Зимой на Камчатке благодать: медведи спят, комаров нет, температура воздуха вполне комфортная», - отметили в туристическом ведомстве. Правда зимой на Камчатке часто случаются сильные снегопады, в результате чего добраться до удаленных от Петропавловска-Камчатского достопримечательностей туристы смогут только на вездеходах и вертолетах, сообщает Znak.com.
В Москве и Московской области туристы могут посетить рождественские ярмарки, ледовые дворцы, распродажи в крупных торговых центрах. А в Подмосковье для туристов доступны экскурсии по усадьбам и музеям.
Предлагает Ростуризм в межсезонье посетить резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге и родину Снегурочки – Кострому.
Еще одно прекрасное место в зимнее время – это озеро Байкал, где лед не тает с января до начала мая.