Россиян предупредили об эпидемии «гонконгского гриппа»
Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе эпидемии «гонконгским гриппом». Этот вирус может добраться до России до конца текущего года. По словам главы Роспотребнадзора, человеческий организм переносит этот вирус «достаточно нелегко»
Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе эпидемии «гонконгским гриппом». Этот вирус может добраться до России до конца текущего года.
«Нас очень тревожит, что изменился штамм гриппа А(H3N2). В прошлом году это была Швейцария-2013, в этом году - вариант Гонконга, описанный в 2014 году. В этом году он придет на территорию Северного полушария снова», - рассказала главный санитарный врач Анна Попова МИА «Россия сегодня».
По словам главы Роспотребнадзора, человеческий организм переносит этот вирус «достаточно нелегко».
В тоже время Попова посоветовала россиянам делать прививки против гриппа.
Первые вспышки «гонконгского гриппа» были описаны еще в XIX веке. Самая сильная эпидемия пришлась на 1968-1969 годы. В те годы из-за этого вируса погибли тысячи человек.