Чиновников Ространснадзора подозревают в получении взяток на 1,15 млн рублей
По данным СКР, взятку получили сотрудники территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) ...
Чиновников Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) подозревают в получении взяток на сумму не менее 1,15 млн рублей.
По данным СКР, взятку получили сотрудники территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН).
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Дача взятки». В рамках расследования следователи проводят обыски по 30 адресам.
По версии следствия, должностные лица из числа сотрудников УГАДН получили взятку за общее покровительство транспортным предприятиям. В обмен на вознаграждение чиновники сообщали бизнесменам о планирующихся проверках, а также не привлекали их к административной ответственности за различные нарушения.
В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает о задержании начальника московского управления Ространснадзора Игоря Суржика и главы Южного управления Игоря Высоцкого. Указанные лица якобы находились в разработке оперативников ФСБ и МВД в течение нескольких месяцев. Официального подтверждения информации о задержании чиновников пока не поступало.